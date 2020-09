De Multivan is één van de meest polyvalente voertuigen van zijn generatie. De eerste Multivan van Volkswagen, gebaseerd op de T3-bus, werd anno 1985 in wereldpremière getoond op de IAA in Frankfurt. Het werd meteen een icoon op de markt van de Europese minibusjes.

De huidige Multivan 6.1 is beschikbaar in negen verschillende versies, van de betaalbare "Family" tot de "Exclusive" topversie. In 1985 voegde de T3 Multivan een volledig nieuw mobiliteitsconcept toe aan het gamma. Het werd een cross-over waarin Volkswagen het beste van drie werelden combineerde: het rijgedrag en de afmetingen van een personenauto, de ruimte van een minibus en de veelzijdigheid van een compacte camper. Op deze manier werd de Multivan een van de eerste voertuigen die inspeelde op de mobiliteitsbehoefte van gezinnen omwille van de ruimte en veelzijdigheid die opties bood om te reizen en voor vrije tijd. Al de vroege jaren tachtig merkten de marketingexperts van Volkswagen in Hannover dat de T3 ook vaak door niet-zakelijke klanten werd gebruikt. Door de veelzijdigheid en het aantrekkelijke karakter van de T3 ruilden steeds meer automobilisten hun compactere personenwagens voor een T3. Daarom zou VW dit model ook in het gamma houden. De productie van de T3 liep door tot 1990 en ook van de opvolgers T4, T5 en T6 bleef een Multivan-versie in de catalogi.

(Belga)

De huidige Multivan 6.1 is beschikbaar in negen verschillende versies, van de betaalbare "Family" tot de "Exclusive" topversie. In 1985 voegde de T3 Multivan een volledig nieuw mobiliteitsconcept toe aan het gamma. Het werd een cross-over waarin Volkswagen het beste van drie werelden combineerde: het rijgedrag en de afmetingen van een personenauto, de ruimte van een minibus en de veelzijdigheid van een compacte camper. Op deze manier werd de Multivan een van de eerste voertuigen die inspeelde op de mobiliteitsbehoefte van gezinnen omwille van de ruimte en veelzijdigheid die opties bood om te reizen en voor vrije tijd. Al de vroege jaren tachtig merkten de marketingexperts van Volkswagen in Hannover dat de T3 ook vaak door niet-zakelijke klanten werd gebruikt. Door de veelzijdigheid en het aantrekkelijke karakter van de T3 ruilden steeds meer automobilisten hun compactere personenwagens voor een T3. Daarom zou VW dit model ook in het gamma houden. De productie van de T3 liep door tot 1990 en ook van de opvolgers T4, T5 en T6 bleef een Multivan-versie in de catalogi.(Belga)