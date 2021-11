Volkswagen heeft een traditie om riante personenwagens op basis van de populaire Transporter bestelwagen te bouwen. Dat zijn lievelingen van grote gezinnen omdat zij binnenruimte, zeven volwaardige zitplaatsen en een gigantische koffer verzoenen.

Deze Multivan T7 deelt het MQB-platform met de andere grotere VW-modellen zodat deze generatie Multivan nog meer personenwagen is dan zijn voorgangers. Dat merk je aan het rijcomfort, maar ook aan de beschikbare veiligheidsfuncties, de connectiviteit én het motorengamma.

Het is ook opvallend dat deze versie, die een premium-alternatief biedt voor het verdwenen MPV-segment, niet langer met een dieselmotor wordt aangeboden. In de plaats komen twee benzinemotoren (136 of 204 pk) én een plug-in hybride versie (218 pk) die ook over korte afstanden (bijvoorbeeld in de stad) emissievrij kan rijden. Omdat benzineversies meer verbruiken dan de diesels van weleer, heeft VW kosten noch moeite gespaard om deze grote reiswagen zuiniger te maken.

Een opsteker

Om te beginnen werd er op de kilo's gelet, want hij zet ruim 200 kg minder op de weegschaal dan zijn voorganger. Interessant detail: ook de stoelen wegen aanzienlijk minder, wat een opsteker is bij het manipuleren van het modulaire interieur waarin bijvoorbeeld ook een fiets past.

Verder beschikt dit model over een zeer verzorgde aerodynamica. Dat merk je aan de profilering in het dak en aan het achterspoilertje boven en rond de achterruit. Optisch lijkt hij op recente VW-producten door bijvoorbeeld de doorlopende lichtstrip die de koplampen met elkaar verbindt. Tot slot wordt de handgeschakelde versnellingsbak afgevoerd ten voordele van een comfortabele en vooral zuinige DSG-transmissie met dubbele koppeling.

De eerste versies van dit nieuwe model worden nog voor de jaarwisseling bij de dealer verwacht en prijzen volgen later.

