Jetta is een nieuw submerk van Volkswagen met een gamma van één sedan en twee SUV's. Het richt zich specifiek op Chinese klanten die hun eerste privéwagen wensen aan te kopen.

Jetta wordt zeer goed onthaald door de Chinese kopers die voor het eerst een wagen aanschaffen. In april leverde het submerk van Volkswagen 13.500 wagens af aan klanten. Dat komt ongeveer overeen met 1% van 's werelds grootste automobielmarkt. Van januari tot april werden er ongeveer 38.000 wagens van het nieuwe automerk verkocht. Door de impact van COVID-19 is de wens om persoonlijk een auto te bezitten in China groter geworden. Klanten zijn meer dan ooit geneigd om publieke plekken met veel volk of vervoer dat ze met anderen delen, te vermijden. Jetta's modellenreeks, die bestaat uit één sedan en twee SUV's, speelt hierop in en geeft klanten de kans om de wereld van individuele mobiliteit te betreden tegen een scherpe prijs. De voertuigdensiteit in China is ongeveer drie keer lager dan die van Europa. Daarom is er duidelijk groeipotentieel in het land, vooral bij de instapmodellen die op zichzelf een derde van de totale markt vertegenwoordigen. Bij deze klanten in dit segment is ongeveer 80% starter, Jetta's belangrijkste doelgroep. De klanten van het merk wonen voornamelijk in groeisteden.

Alle Jetta-modellen worden geproduceerd door FAW-Volkswagen in een ultramoderne fabriek in Chengdu die nauw samenwerkt met de centrale hub van FAW-VW in de stad Changchun. Nog dit: de modellen van dit nieuwe VW-merk zijn (nog) niet te koop in Europa. (Belga)

