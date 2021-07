VW lanceert Polo GTI

Gert Verhoeven journalist

In tijden dat constructeurs vooral elektrisch aangedreven of CO2-vriendelijke modellen aankondigen, is de lancering van een sportieve versie met een klassieke verbrandingsmotor een uitzonderlijke gebeurtenis. Meer nog, dit soort auto's worden als 'de laatste der mohikanen' aanzien... Hoewel VW zopas te kennen gaf dat het merk vanaf 2035 wil stoppen met de verkoop van ICE (internal combustion engines), komt er na de update van de Polo toch nog een gefacelifte versie van de Polo GTI.

De lancering van een sportieve versie zoals deze VW Polo GTI, wordt stilaan eerder uitzondering dan regel. © GF