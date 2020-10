Volkswagen breidt aanbod van de Golf 8-familie gestaag uit. In de sportieve hoek legt de 300 pk sterke GTI Clubsport de lat bijzonder hoog.

De Clubsport-variant van de GTI is stilaan een traditie aan het worden in de Golf-familie en zoekt telkens de extremen van dit wagenconcept op. Deze generatie puurt maar liefst 300 pk en 400 Nm uit de 2.0 TFSI turbobenzinemotor. Dat vermogen wordt naar de voorwielen geleid via een DSG zevenversnellingsbak. De spurt van 0 naar 100 km/u lukt in minder dan 6 seconden, terwijl de topsnelheid op 250 km/u ligt.

Naast de pittige aandrijving krijgt de Golf GTI Clubsport ook aanpassingen aan het koetswerk met onder andere een gestroomlijndere voorbumper en ovalen uitlaatpijpen. Verder staat de ophanging strakker afgesteld en werden een krachtiger remsysteem en specifieke 18-duimsvelgen gemonteerd. Een adaptieve DCC-ophanging is optioneel verkrijgbaar. Een leuk snufje voor de sportieve rijders is de "Race Track" stand van het rijprogramma, die net iets meer speelruimte toelaat om het volle potentieel van de Golf GTI Clubsport op een circuit aan te wenden. De prijs van deze hot hatch maakte Volkswagen nog niet bekend.(Belga)

