VW komt met update voor ID.4 en ID.5

ID.-wagens hadden vaak af te rekenen met softwarebugs, vooral gelinkt aan het infotainmentsysteem. De Duitse fabrikant belooft beterschap in de vorm van een nieuw softwaresysteem.

Die software zou ook sneller reageren en extra functies bieden. De vernieuwing merk je niet enkel aan de content op de digitale schermen. ID. optimaliseerde ook het interieur en zorgde voor een nog intuïtievere bediening. Verder is het schermoppervlak ruimer bemeten. De bediening van de transmissie verhuisde naar een schakelaar op de stuurkolom, zoals in de grotere ID.7.

Is dit de e-TDI?

De ID.4 en ID.5-modellen worden verder voorzien van een nieuwe aandrijving die bestaat uit een krachtigere en tegelijk zuinigere elektromotor op de achteras en een efficiëntere batterij met een (netto-)capaciteit van 77 kWh. De Pro-modellen worden voortaan aangedreven door een e-motor waarvan het vermogen is opgetrokken tot 286 pk of 210 kW. Dat betekent een forse 60 kW extra in vergelijking met het uittredende model. Nog spectaculairder is de toename van het motorkoppel (de trekkracht) die voortaan 545 Nm (tegenover 310 Nm voorheen) bedraagt.

Deze aanpassingen beloven – dixit de constructeur – een dynamischer rijgedrag, maar de wagen zou vooral zuiniger worden en dat kan kloppen met dank aan het hogere motorkoppel. Uitgerekend met veel trekkracht reed VW in de jaren negentig de concurrentie op een hoopje door TDI-dieselmotoren te bouwen die uitzonderlijk soepel en zuinig waren. Mogelijk heeft de constructeur die principes vandaag vertaald naar elektrische technologie en kan de VW-groep eindelijk een vuist maken tegen de snel oprukkende Chinese concurrentie.