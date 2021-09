Vanaf 2025 wil Volkswagen een betaalbaar elektrisch instapmodel lanceren. De ID. LIFE toont vandaag een concept van hoe dat er mogelijk zal uitzien. VW belooft overigens een basisprijs die tussen 20.000 en 25.000 euro ligt.

Dit model komt niet meteen als een verrassing want wellicht effent deze ID. LIFE het pad voor de ID.1 waarover de groep reeds eerder communiceerde. Misschien gaan ook andere merken (Skoda, Seat, Audi,...) binnen de VW Groep een afgeleide versie bouwen van dit populaire koetswerktype.

Vorige week beet Seat overigens al de spits af met de Urban Rebel Concept die qua proporties vergelijkbaar is. Opvallend is dat de ID. LIFE met een lengte van 4,091 meter een stuk groter is dan de elektrische Up die we vandaag kennen en dus eerder een elektrisch alternatief zal vormen voor de VW Polo, de Seat Ibiza en de Skoda Fabia.

De ID. LIFE wordt gebouwd op het MEB small-platform dat vergelijkbaar is met de basisarchitectuur van bijvoorbeeld de ID.3. Het grootste verschil is de aangepaste wielbasis en de elektromotor die van de achteras naar de vooras is verplaatst. VW stelt een batterij met een capaciteit van 57 kWh in het vooruitzicht in combinatie met een elektromotor die 234 pk levert.

Dat zorgt uiteraard voor spectaculaire prestaties (0 tot 100 km/u in minder dan 7 tellen) en een rijbereik van pakweg 400 km. We gaan ervan uit dat er voor dit type stadswagen ook een meer bescheiden elektrische aandrijving komt die mogelijk extra autonomie met een compactere (lichtere) batterij kan combineren.

