Volkswagen toont regelmatig foto's en prototypes van de ID Buzz, het volledig elektrische busje dat een knipoog is naar het T1-busje uit de jaren vijftig en technisch geënt was op de VW Kever. De eerste teaser dateert van meer dan tien jaar geleden.

Maar nu is het zover en VW stelt klaar te zijn voor de introductie van dit neo-retromodel dat op zijn minst evenveel 'Buzz' moet veroorzaken als de New Beetle uit de late jaren negentig. Net zoals bij de illustere voorgangers komt er vooraan een groot VW-embleem en wordt het koetswerk in twee (pastel)kleuren gelakt. Dit model staat op het MEB-platform (net als de andere ID. producten) en de elektromotor zit achterin.

Het interieur is sober maar oogt modern met twee digitale displays. Achteraan zit één verschuifbare zitbank zodat het busje plaats biedt aan vijf personen, maar er volgen versies met een langere wielbasis die extra zitjes bieden en ruimte voor zes of zeven passagiers. Achterin stap je in via een handige schuifdeur in elke flank.

Opvallend is dat deze elektrische Bulli een stuk compacter uitvalt dan de riant bemeten T7 Multivan. Die laatste zal overigens naast de ID. Buzz blijven bestaan. De aandrijving is vergelijkbaar met wat we van de overige ID. modellen kennen, want de eerste versies zullen de 204 pk motor krijgen in combinatie met de batterij van 77 kWh waarmee je (in theorie) 400 km ver zou moeten komen.

Naast deze personenwagenversie komt er een bestelwagenvariant. Om het rijbereik te optimaliseren, wordt de topsnelheid beperkt tot 145 km/u. Volkswagen belooft om de eerste Buzz-modellen in de herfst van 2022 te leveren. Exacte prijzen zijn nog niet bekend, maar de Buzz zal boven de bestaande ID-modellen worden gepositioneerd. Als je weet dat je een ID.3 afgerond 40.000 euro betaalt en een ID.4 ongeveer 50.000 euro kost, zal de Buzz wellicht richting 60.000 euro gaan.

