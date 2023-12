VW haalt buikriem aan

Hoewel Volkswagen op de Europese markt nog steeds een van de bestverkopende merken is, blijkt de Volkswagen Groep in slechte papieren te zitten. Een sanering dringt zich op.

Volkswagen topman Thomas Schäffer liet eerder dit jaar al optekenen dat ‘het dak in brand stond’. Vandaag wordt duidelijk dat het tij nog niet is gekeerd en het probleem zou over de efficiëntie gaan, kortom de productiekost van het actuele gamma zou te hoog liggen waardoor de operationele marge steeds meer onder druk komt te staan. Net als bij Renault wil de Volkswagen Groep de ontwikkeling en vooral de productie van nieuwe modellen stroomlijnen. Concreet zullen al die processen sneller moeten verlopen. Hoe men dat wil doen, is nog niet duidelijk mar het zal wel een rationalisering vergen. Om de assemblagetijd van een voertuig te verkorten, is het beperken van de personaliseringsmogelijkheden (breed gamma aan accessoires en aandrijfcombinaties) meestal het te volgen pad. De voorbije weken is de Duitse industriële reus met de vakbonden tot een akkoord gekomen om tegen een horizon van 2026 tien miljard euro te besparen. Naast de evolutie naar een rationeler gamma zal er ook in het personeelsbestand worden gesnoeid. Volkswagen gelooft verder dat een doorgedreven digitalisering mogelijkheden biedt om de ontwikkelingskosten te drukken. Zo zouden verschillende tijdrovende fysieke testprocessen door computersimulaties overgenomen kunnen worden wat tijd en middelen spaart.

Prijsdalingen

In ons land pakt VW inmiddels uit met aanzienlijke prijsdalingen die worden verpakt als ‘salonkortingen’ hoewel er begin januari geen klassiek autosalon wordt gepland. De kortingen worden op quasi alle modellen gegeven met een ‘limited edition’ afwerkingsniveau. In de praktijk gaat het vaak om stockmodellen die via deze weg op een elegante manier worden geliquideerd. Samen met de kortingen trekt VW (marktconform) de garantieperiode op nieuwe voertuigen op van twee jaar naar vijf jaar.