VW Golf wordt 50

In 1974 loste bij Volkswagen de Golf de verouderde VW Kever af. Die Golf werd een revelatie en nagenoeg elke constructeur bedacht door de jaren heen een Golf-variant.

De Golf was technisch vernieuwend door de voorwielaandrijving en de watergekoelde viercilindermotor. De tijdloze vormtaal kwam van Giorgetto Giugiaro en stond model voor nagenoeg alle andere VW-producten uit die periode (Polo, Jetta, Scirocco, …), zelfs de tweede generatie Golf bleef zeer herkenbaar.

De eerste generatie Golf werd ook legendarisch omwille van de sportieve GTI-versie die op zijn beurt model stond voor generaties ‘hot hatch’-modellen. Twee jaar na de lancering van de Golf kwam Volkswagen met een 1.5 liter grote dieselmotor die de compacte Golf uitzonderlijk zuinig maakte. Een vermogen van 50 pk was destijds indrukwekkend voor een compacte zelfontbrander. Van die eerste generatie Golf verscheen ook een cabrioversie die bij de liefhebbers nog altijd wordt gesmaakt.

De voorbije halve eeuw zagen we 8 generaties Golf en vanaf de derde kwam de TDI-dieselmotor die goede prestaties verzoende met een onwaarschijnlijk laag verbruik. De vierde generatie was de grootste stap voorwaarts op vlak van comfort en rijplezier. De daaropvolgende generaties brachten steevast verbeteringen en bleven optisch verwant. VW investeerde vooral in veiligheid, rijhulpsystemen en later infotainment. Motoren werden nog zuiniger, wat een heuse uitdaging was omdat de auto bij elke generatiewissel ook groter en zwaarder uitviel.

Ook hybride oplossingen en een innovatieve versnellingsbak zoals de gerobotiseerde DSG maakten het verschil. Het was tot 2014 wachten op de eerste eGolf met een volledig elektrische aandrijving. De Golf is vandaag nog altijd te koop. De basisversie wordt aangedreven door een 1.0 liter grote driecilinder TSi-motor op benzine. Die levert 110 pk en je betaalt voor het instapmodel 30.660 euro.