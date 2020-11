Volkswagen breidt het aanbod van de sportieve Golf-versies in sneltempo uit. Met een vermogen van 320 pk is de Golf R de krachtigste modelvariant ooit.

Na het debuut van de GTI, GTI Clubsport, GTE en GTD volgt nu het dynamische vlaggenschip van de achtste generatie van de Golf: de nieuwe Golf R. De 2 liter turbomotor van deze potente variant stuurt 320 pk en 420 Nm koppel naar de standaard vierwielaandrijving. Daarmee accelereert de vijfde editie van deze sportwagen in slechts 4,7 seconden tot 100 km/u, terwijl de topsnelheid elektronisch begrensd is op 250 km/u, of 270 km/u met het optionele R-Performance-pack. Dat omvat bovendien een grotere, tegen het dak opgewerkte achterspoiler om extra downforce op de achteras te leveren, 19- in plaats van 18-duimsvelgen en de twee extra rijprofielen 'Special' (Nürburgring-Modus) en 'Drift'.

De Golf R beschikt over een nieuw ontwikkelde vierwielaandrijving met individuele koppelherverdeling per wiel op de achteras, genaamd 4Motion met R-Performance Torque Vectoring. Daarbij wordt het vermogen van de aandrijving via een nieuw achterdifferentieel niet alleen verdeeld tussen de voor- en achteras, maar ook tussen de twee achterwielen. Vooral in bochten kan zo de behendigheid van de Golf R aanzienlijk worden verbeterd. Als wereldprimeur is de vierwielaandrijving ook via een rijdynamiekmanager verbonden met andere onderstelsystemen zoals het elektronische sperdifferentieel (XDS) en de adaptieve onderstelregeling DCC. Dankzij deze combinatie biedt de nieuwe Golf R optimale tractie-eigenschappen, zeer nauwkeurige en neutrale rijeigenschappen, een ultieme behendigheid en ten slotte maximaal rijplezier.

Wat het exterieur van de nieuwe Golf R betreft, omvat deze uitrusting de nieuw in R-design ontworpen voorbumper met een splitter in autosportstijl, zijdelingse wings als grote stroomlijnelementen in koetswerkkleur en R-specifieke ventilatieroosters. Rechts in het radiatorrooster refereert het R-logo als herkenningsteken naar de aandrijving van de krachtigste Golf. Binnenin is de Golf R dan weer standaard uitgerust met een R-specifiek geprogrammeerde Digital Cockpit Pro en topsportstoelen van de nieuwe Golf-generatie met geïntegreerde hoofdsteunen. Volkswagen zal de nieuwe Golf R vanaf eind november op de markt brengen.(Belga)

Na het debuut van de GTI, GTI Clubsport, GTE en GTD volgt nu het dynamische vlaggenschip van de achtste generatie van de Golf: de nieuwe Golf R. De 2 liter turbomotor van deze potente variant stuurt 320 pk en 420 Nm koppel naar de standaard vierwielaandrijving. Daarmee accelereert de vijfde editie van deze sportwagen in slechts 4,7 seconden tot 100 km/u, terwijl de topsnelheid elektronisch begrensd is op 250 km/u, of 270 km/u met het optionele R-Performance-pack. Dat omvat bovendien een grotere, tegen het dak opgewerkte achterspoiler om extra downforce op de achteras te leveren, 19- in plaats van 18-duimsvelgen en de twee extra rijprofielen 'Special' (Nürburgring-Modus) en 'Drift'.De Golf R beschikt over een nieuw ontwikkelde vierwielaandrijving met individuele koppelherverdeling per wiel op de achteras, genaamd 4Motion met R-Performance Torque Vectoring. Daarbij wordt het vermogen van de aandrijving via een nieuw achterdifferentieel niet alleen verdeeld tussen de voor- en achteras, maar ook tussen de twee achterwielen. Vooral in bochten kan zo de behendigheid van de Golf R aanzienlijk worden verbeterd. Als wereldprimeur is de vierwielaandrijving ook via een rijdynamiekmanager verbonden met andere onderstelsystemen zoals het elektronische sperdifferentieel (XDS) en de adaptieve onderstelregeling DCC. Dankzij deze combinatie biedt de nieuwe Golf R optimale tractie-eigenschappen, zeer nauwkeurige en neutrale rijeigenschappen, een ultieme behendigheid en ten slotte maximaal rijplezier.Wat het exterieur van de nieuwe Golf R betreft, omvat deze uitrusting de nieuw in R-design ontworpen voorbumper met een splitter in autosportstijl, zijdelingse wings als grote stroomlijnelementen in koetswerkkleur en R-specifieke ventilatieroosters. Rechts in het radiatorrooster refereert het R-logo als herkenningsteken naar de aandrijving van de krachtigste Golf. Binnenin is de Golf R dan weer standaard uitgerust met een R-specifiek geprogrammeerde Digital Cockpit Pro en topsportstoelen van de nieuwe Golf-generatie met geïntegreerde hoofdsteunen. Volkswagen zal de nieuwe Golf R vanaf eind november op de markt brengen.(Belga)