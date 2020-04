Volkswagen had de voorbije jaren reeds een verdienstelijk presterende e-Golf in het gamma en maakt zich op om middels een nieuwe platformstrategie voor elektrische modellen een nieuw merk (I.D.) te commercialiseren dat exclusief EV's zal aanbieden.

De constructeur is echter al decennialang bezig met de ontwikkeling van voertuigen met alternatieve aandrijvingen met inbegrip van zuiver elektrisch aangedreven modellen. Eén van de voornaamste wapenfeiten is de Elektro-Golf uit 1976, een experiment die een mogelijk antwoord kon bieden op de oliecrisis van weleer. Dit project leidde in 1981 tot de lancering van de Cityströmer (een elektrisch aangedreven Golf 1) waarvan 25 exemplaren werden gebouwd. De compacte VW had een autonomie van 60 km en puurde zijn energie uit loodbatterijen. In 1985 lanceerde VW de CitySTROmer II op basis van de Golf 2 die op tal van punten was verbeterd en daarvan werden 70 stuks gebouwd. Medio 1993 volgde de CitySTROMer III (op de basis van de Golf 3) die in samenwerking met Siemens werd ontwikkeld. Dit exemplaar haalde reeds een rijbereik van 90 km aan een constante snelheid van 50 km/u. Hij kon op anderhalf uur voor 80% worden opgeladen en hij was reeds uitgerust met een systeem voor energierecuperatie tijdens het uitbollen en het remmen. (Belga)

