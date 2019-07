Volkswagen Commercial Vehicles onthulde de eerste schetsen van de nieuwe California 6.1, die met tal van verbeteringen uitpakt om meer comfort en ergonomie te bieden.

Eerst en vooral werd het interieur verder verbeterd. Zo werd de multifunctionele eenheid in de dakconsole hertekend en gedigitaliseerd, waarmee bijvoorbeeld het dak elektrisch opengevouwen kan worden om een slaapplaats te creëren (optie). Daarnaast zorgen nieuwe rijbijstandssystemen voor een hogere rijveiligheid en meer rijcomfort, zoals de "Lane Assist", de "Side Assist" en de "Trailer Assist", die manoeuvres met een aanhanger vereenvoudigt. Er is zelfs een systeem voorzien dat zijwind compenseert en daardoor ritten op een snelweg veiliger maakt. Uiteraard heeft de California ook recht op een zeer modern infotainmentsysteem en een virtuele cockpit als optie naast de standaard klassieke tellers. Deze motorhome blijft een succesnummer voor Volkswagen, dat het voertuig volledig in zijn eigen fabrieken assembleert. Vorig jaar werden er nog 18.000 stuks van verkocht. Net als de Multivan 6.1 die eerder dit jaar werd onthuld, zal ook de California 6.1 voorzien zijn van een nieuwe elektromechanische stuurbekrachtiging. Deze vrijetijdsbestelwagen zal gelanceerd worden met een 2 liter TDI met 190 pk. De nieuwe generatie van de Volkswagen California krijgt eind augustus zijn wereldpremière op het Caravan-Salon van Düsseldorf. (Belga)