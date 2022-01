Volkswagen lanceerde recent de T7, de personenwagenversie van het klassieke VW-busje. Tuner Delta4x4 heeft daar een stoere afgeleide van ontwikkeld die met extra bodemspeling en opzichte stijlelementen avontuur ademt.

De T7 is een bijzondere wagen want hij staat op het MQB-platform dat bij Volkswagen voor tal van personenwagens wordt gebruikt. Hoewel de T7 als een zogenaamde 'Bulli' door het leven gaat - een koosnaam voor de Transporter - heeft hij op technisch vlak weinig te maken met de Transporter (T6.1) bestelwagen die op de oude leest is blijven staan.

De T7 is onder handen genomen door Delta4x4, een speler die al 40 jaar expertise opbouwt als leverancier van offroadaccessoires voor terreinwagens. Delta 4x4 heeft ook kits voor bestelwagens zoals de Mercedes Sprinter en in die zin is het logisch dat het bedrijf zich over de VW T7 ontfermt.

De tuner uit Beieren monteert vooral een demping met Bilstein-schokdempers en Eibach-veren waardoor de bodemvrijheid met 40 mm toeneemt. Vervolgens worden de standaard 17-duimsvelgen geruild voor grotere exemplaren die naar wens tot 22 inch kunnen groeien. Verder voorziet Delta4x4 een sportuitlaat, een frontbeugel met bijkomende verstralers (PIAA) en een dakdrager zodat avontuurlijke zielen ook extra toebehoren of sportuitrusting kunnen meenemen.

Ondanks de suggestieve naam van de tuner Delta4x4 is deze T7 een voorwielaangedreven auto, want Volkswagen heeft op dit ogenblik nog geen 4Motion-afgeleide in het gamma. Exacte prijzen van deze stijloefening zijn er niet.

