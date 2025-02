VW belooft EV instapmodel 

De ceo van VW kondigde een nieuw elektrisch instapmodel aan. Het zou gaan om de ID.1 waarvan vroeger al sprake was.

Goedkope elektrische instapmodellen worden wel vaker aangekondigd, maar dan blijken ze duurder uit te vallen dan gepland. Tussen de bekendmaking en de marktintroductie – als die er al komt – zit ook veel meer tijd dan bij meer conventionele modellen. Blijkbaar is het een huzarenstukje om goedkope elektro-aandrijving op een economisch rendabele manier aan te bieden.

Verwacht nu geen wonderen van VW. De ID.1 mag dan een vrij aantrekkelijk prijskaartje hebben, het wordt een erg compact wagentje qua afmetingen vergelijkbaar met de Up. In het segment van de kleine EV’s vormt deze auto een alternatief voor de toekomstige Renault Twingo of de Hyundai Inster. VW mikt op een prijs van 20.000 euro. Dat lijkt relatief betaalbaar voor een elektrisch voertuig, maar is nog altijd aanzienlijk duurder dan een thermisch aangedreven model binnen hetzelfde segment.

VW wil in 2025 twee elektrische modellen brengen: de goedkope ID.1 en de grotere ID.2X, een crossover op basis van de ID.2. Die laatste komt er ten vroegste volgend jaar en krijgt de proporties van de VW Polo. Hier mikt VW op een basisprijs van zeg maar 25.000 euro.