Het Amerikaanse verkeersveiligheidsagentschap NHTSA vraagt de autofabrikant Tesla om 158.000 wagens in de VS terug te roepen, voor een veiligheidsprobleem gelinkt aan het beperkte geheugen van de boordcomputer en het entertainmentsysteem.

Het gaat om voertuigen van Model S, geproduceerd tussen 2012 en 2018, en van Model X, geproduceerd tussen 2016 en 2018. Dat blijkt uit een brief die aan de fabrikant is gericht en woensdag is gepubliceerd.

De vraag van de NHTSA is ongebruikelijk en bovendien een moeilijke zaak voor Tesla: 158.000 voertuigen vormen een aandeel van 32 procent van de wagens die de fabrikant in 2020 leverde.

Eigenaars van de modellen hadden geklaagd over problemen met het touchscreen, dat leidde tot het uitvallen van verschillende functies gelinkt aan de veiligheid van het voertuig. Volgens Amerikaanse media kan Tesla de oproep tot de recall weigeren, maar moet het bedrijf dan wel een volledige motivering aan de autoriteit geven.

De vraag tot terugroeping komt ook op een moment dat de elektrischevoertuigenbouwer in de lift zit op de beurs. Op de financiële markten leeft de veronderstelling dat de technologie de toekomst is van de autoindustrie op middellange termijn.

Het gaat om voertuigen van Model S, geproduceerd tussen 2012 en 2018, en van Model X, geproduceerd tussen 2016 en 2018. Dat blijkt uit een brief die aan de fabrikant is gericht en woensdag is gepubliceerd.De vraag van de NHTSA is ongebruikelijk en bovendien een moeilijke zaak voor Tesla: 158.000 voertuigen vormen een aandeel van 32 procent van de wagens die de fabrikant in 2020 leverde. Eigenaars van de modellen hadden geklaagd over problemen met het touchscreen, dat leidde tot het uitvallen van verschillende functies gelinkt aan de veiligheid van het voertuig. Volgens Amerikaanse media kan Tesla de oproep tot de recall weigeren, maar moet het bedrijf dan wel een volledige motivering aan de autoriteit geven. De vraag tot terugroeping komt ook op een moment dat de elektrischevoertuigenbouwer in de lift zit op de beurs. Op de financiële markten leeft de veronderstelling dat de technologie de toekomst is van de autoindustrie op middellange termijn.