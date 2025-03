VS heffen 25 % taks op Europese auto’s

President Donald Trump kondigde invoerrechten op Europese producten aan. Hij viseert daarbij vooral de Europese auto-industrie.

De Amerikaanse president vindt dat de VS meer doen voor Europa dan omgekeerd. Feit is dat zijn boodschap als een mokerslag komt voor de Europese auto-industrie die al in zwaar weer zit. Dit is de vierde crisis die de sector op korte termijn te verwerken krijgt. Wat begon met dieselgate, ging naadloos over in de coronapandemie, werd gevolgd door de Oekraïne-oorlog en daar komen vandaag de Amerikaanse invoerrechten bij. De vier crisissen moet je ook zien tegen een achtergrond waarbij Europa om het CO2-vraagstuk het hoofd te bieden, autobouwers verplicht om snel te elektrificeren.

Veel Europese autobouwers zitten quasi door hun reserves, moeten fors investeren in elektrificatie en zien nu een belangrijke afzetmarkt (de VS) misschien opdrogen. De premiummerken deden het nog redelijk goed omdat je op een duur product ook grotere marges kan halen. Maar ook zij kijken nu met een bang hart naar wat hen te wachten staat. Met name Duitse merken als Porsche, Mercedes en BMW zijn populair aan de andere kant van de Oceaan. Zelfs het Zweedse Volvo valt er in de smaak.

Wat de concrete gevolgen zullen zijn, valt voorlopig niet in te schatten. Merk ook op dat er Europese constructeurs zijn met productiesites op Amerikaanse bodem. BMW Spartanburg bijvoorbeeld of Mercedes Tuscaloosa (beide in South Carolina) en Volvo in Charleston. Door de productie van populaire modellen op de Amerikaanse markt naar de VS te verschuiven, kan mogelijk veel onheil worden voorkomen.