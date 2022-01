Constructeurs moeten de globale CO2-emissie van alle voertuigen die ze in een jaar tijd in Europa verkopen onder een bepaald gemiddelde houden. In 2021 deed Audi zelfs beter.

De gemiddelde CO2-emissie van de nieuw ingeschreven Audi's lag 7 gram per kilometer lager dan wat Europa vandaag voorschrijft. De CO2-doelstelling voor Audi lag in 2021 voor Audi op 129 g/km en het merk klopte af op 122 g/km. Ook Volkswagen behaalde op dat vlak zijn objectief waardoor Audi, noch VW Europese boetes moeten betalen.

Audi dankt deze gunstige resultaten aan de komst van de elektrische aandrijvingen voor diverse modellen. In die zin is het adagium 'Vorsprung durch Technik' dat destijds vooral moest verwijzen naar successen in de sportcompetitie en inzake veiligheid, nu ook van toepassing op de ecologische voorsprong. De resultaten zijn absoluut een opsteker voor de constructeur, maar dat betekent niet dat het merk zijn inspanningen op CO2-vlak kan terugschroeven.

Het ultieme doel is immers 95 gram voor de ganse Europese vloot. Nu kunnen constructeurs nog rekenen op overgangsmaatregelen en uitzonderingen. Of de leveringsperikelen omwille van het chiptekort en de opeenvolgende lockdowns die 2021 kenmerkten een gunstige invloed had op deze cijfers valt niet uit te sluiten.

