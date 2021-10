Van de nieuw ingeschreven wagens in ons land, waren er tijdens de eerste negen maanden 21,8 procent elektrisch of hybride (met of zonder plug-in). Het is voor het eerst dat meer dan één op vijf niet langer een klassieke brandstofmotor heeft, zegt automobielfederatie Febiac vandaag.

In 2020 lag hun aandeel op 14,4 procent.

De forse stijging is te danken aan het bedrijfswagenpark, dat goed is voor ruim 80 procent van alle nieuwe inschrijvingen die geheel of gedeeltelijk elektrisch rijden.

In absolute aantallen gaat het om 15.276 elektrische wagens die de eerste negen maanden werden ingeschreven in ons land, 37.271 plug-in hybrides en 15.670 hybrides zonder plug-in.

Autoconstructeurs brengen steeds meer geëlektrificeerde modellen op de markt, nu al meer dan 160, zegt Febiac.

Het aandeel van benzinewagens steeg ook nog licht: van 51,8 procent vorig jaar tot 53,1 procent tijdens de eerste negen maanden.

Daarentegen zakte het aandeel van de dieselwagens tot onder de 25 procent: 24,3 procent. In 2020 bedroeg hun aandeel nog bijna een derde van de markt.

Het aandeel van LPG en CNG blijft erg beperkt (0,5 en 0,3 procent).

