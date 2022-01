Abarth lanceert een speciale versie van de 595 als eerbetoon aan het circuit van Spa-Francorchamps. Elk van de 150 kopers mag ook een dagje op de Ardense omloop gaan rijden.

De Abarth 595 is intussen wellicht het model met de meeste speciale versies. Nu wordt de editie Spa-Francorchamps gelanceerd in een beperkte oplage van 150 exemplaren die 24.950 euro kosten. Er is keuze tussen de hatchback en de cabriolet in slechts drie koetswerkkleuren: Nero Scorpione, Giallo Modena en Rosso Abarth. Inderdaad, het zwart, geel en rood van de Belgische vlag.

De speciale reeks is verkrijgbaar in zwart, geel of rood. © GF

Voor de finishing touch zorgen een Kit Colori met accenten op de zijspiegels, de remklauwen en de bumpers, lichtmetalen 17-duimsvelgen, rode veiligheidsgordels, een Record Monza Sovrapposto uitlaatsysteem en specifieke badges. Een leuk extraatje is dat de kopers ook een Circuit Experience krijgen op het circuit van Spa-Francorchamps, waar ze meteen het potentieel van hun exclusieve Abarth 595 kunnen testen.

Onder de motorkap verandert er niets. Daar schuilt de 1,4 liter turbobenzine van 165 pk en 230 Nm die gekoppeld is aan een handgeschakelde vijfbak of een automaat met sequentiële schakelmogelijkheid. Hiermee lukt een sprint van 0 naar 100 km/u in 7,3 seconden en bedraagt de topsnelheid 218 km/u. Besluit: een leuk collector's item deze Abarth 595 Spa-Francorchamps.

Een speciale uitdossing zorgt voor een exclusieve toets. © GF

