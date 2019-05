Volvo Car Group heeft een overeenkomst met CATL en LG Chem gesloten voor het leveren van batterijen.

Volvo Car Group heeft een langetermijn akkoord gesloten voor miljarden dollars met batterijfabrikanten CATL en LG Chem. Die zullen lithium-ionenaccu's leveren voor de nieuwe generatie Volvo- en Polestar-modellen die de komende 10 jaar op de markt zullen komen. Het gaat om de wereldwijde levering van batterijmodules voor alle modellen die op het toekomstige SPA2-plaform en de bestaande CMA-basis zullen worden gebouwd. Het gaat om een belangrijke stap voorwaarts in de uitwerking van Volvo's strategie op vlak van e-mobiliteit. In 2017 heeft Volvo Cars een zware belofte gedaan door te stellen dat alle nieuwe Volvo's die vanaf 2019 op de markt komen, ook elektrisch zullen zijn. De Zweedse fabrikant zet deze strategie verder en wil dat tegen 2025 de helft van het wereldwijde verkoopvolume een elektrische aandrijving zal hebben. Het Chinese CATL en het Zuid-Koreaanse LG Chem zijn bekende spelers op de markt lithium-ion batterijen en ze leveren wereldwijd aan de autosector. De eerste batterijassemblagelijn van Volvo Cars is in aanbouw langs de bestaande fabriek in Gent. De batterijfabriek zal tegen eind dit jaar klaar zijn. (Belga)