Volvo Cars lanceert de volledig elektrische Volvo XC40 Recharge als eerste model van een nieuwe lijn elektrische auto's.

De Volvo XC40 Recharge is gebaseerd op de succesvolle compacte SUV XC40. Het is dus ook de eerste telg van een familie volledig elektrische Volvo's. Dit is een ware mijlpaal voor Volvo Cars, want het is de eerste elektrische auto van het merk, die ook nog eens uitpakt met een splinternieuw infotainmentsysteem, ondersteund door het Android besturingssysteem van Google. De komende vijf jaar zal Volvo elk jaar een volledig elektrische auto lanceren, aangezien het merk ernaar streeft om tegen 2025 de helft van zijn globale verkoop te verwezenlijken met volledig elektrische auto's en de rest met hybride wagens.

'Recharge' is de overkoepelende naam die aan elke oplaadbare Volvo met een volledig elektrische of plug-inhybrideaandrijving zal worden gegeven. Vanaf begin 2020 zullen klanten die naar de website van Volvo Cars surfen eerst de vraag krijgen of ze al dan niet een Volvo Recharge wensen. Om elektrisch rijden verder aan te moedigen wordt ook elk Volvo Recharge plug-inhybridemodel aangeboden met een jaar lang gratis elektriciteit onder de vorm van een terugbetaling van de gemiddelde elektriciteitskost voor die periode.

Elk Volvo-model komt in een Rechargeversie, van de compacte SUV XC40 over de 60-reeks tot het boegbeeld van het merk, de grote SUV XC90. Volvo Cars is de enige autobouwer die voor elk van zijn modellen een plug-invariant aanbiedt. (Belga)