Volvo XC30: veilig autorijden met oogkleppen op, kan dat?

Vanaf 2025 mag de Gentse fabriek van Volvo ook de XC30 bouwen. De aankondiging van het goede nieuws viel samen met de eerste testritten van de compacte elektrische SUV. Die maakte een goede eerste indruk maar roept ook vragen op. Blind vertrouwen is nergens goed voor.

Het gaat Volvo Cars voor de wind. De Zweedse constructeur, sinds 2010 eigendom van de Chinese Zhejiang Geely Holding Group, heeft sneller dan zijn concurrenten de switch naar elektrificatie gemaakt en plukt daar de vruchten van.

Volvo is premium geworden, brengt tot 2025 elk jaar een nieuwe EV uit en zal tegen 2030 enkel nog elektrische auto’s bouwen. Bovendien wil de Zweedse constructeur tegen 2040 klimaatneutraal zijn. Elektrificatie is geen doel op zich maar effent de weg naar een duurzame samenleving. Veiligheid blijft hét handelsmerk.

Pionier inzake veiligheid

De feiten op een rijtje. In de zomer van 1926 besluit het Zweedse SFK om naast kogellagers ook auto’s te gaan fabriceren. Negen maanden later, toen kon dat nog, verlaat het eerste exemplaar van de Volvo ÖV4 de fabriek in Göteborg, een open 4-zitter met een 4-cilinderbenzinemotor. Andere modellen volgen maar de vlam slaat niet over naar andere Europese landen. Het verhoopte succes blijft uit.

Daar komt na de Tweede Wereldoorlog verandering in met de lancering van de PV 444 en Duett. Die laatste is de eerste stationwagen van het merk en wordt ook buiten Zweden een succes. Handwerkers gebruiken hem tijdens de week voor het transport van hun gerief, in het weekend voor uitstappen met het gezin in de natuur.

Met de introductie in 1959 van de eerste 3-puntsveiligheidsgordel in een personenwagen krijgt Volvo plots wereldwijde aandacht en besluit het van veiligheid zijn handelsmerk te maken. Tot op vandaag wordt Volvo gepercipieerd als een automerk dat veiligheid hoog in het vaandel draagt. Inmiddels zijn duurzaamheid en Scandinavisch design bijkomende merkkenmerken.

Van de hel naar de hemel

In de jaren negentig is de automobielwereld in de ban van grote fusies. BMW neemt de Rover Group (Jaguar Land Rover, Mini en Rolls-Royce) over, Mercedes-Benz gaat een alliantie aan met Chrysler en Mitsubishi terwijl General Motors en Ford Motor Company een prestigeduel uitvechten met als inzet de koppositie in de internationale automobielwereld.

Om nummer één te kunnen worden, moet Ford zijn positie in Europa sterker uitbouwen. Eind 1999 is het zover, de Amerikaanse autoreus betaalt in totaal 6 miljard dollar voor het Zweedse Volvo. Wanneer Ford tien jaar later de rekening gepresenteerd krijgt voor zijn expansiedrift en dringend cashgeld nodig heeft om een dreigend faillissement af te wenden, zet het zijn Zweeds dochtermerk in de etalage.

Li Shufu, een ondernemende Chinese selfmade man en eigenaar van het Chinese Geely Automobile, is iedereen te snel af en legt 1,8 miljard dollar op tafel voor het hele hebben en houden van Volvo. Dat heeft onder Amerikaans bewind van zijn pluimen verloren maar geniet desondanks hoog aanzien in China.

Compact van buiten, ruim van binnen. Dierlijk leer is out.

De overname zorgt voor onrust in ons land. Begrijpelijk, Volvo Gent is een van de grootste werkgevers. Regering en vakbonden vrezen voor een leegroof van het autobedrijf én voor de sluiting van de fabriek in Gent.

Die vrees blijkt ongegrond. Li Shufu beschikt niet alleen over een rijkgevulde bankrekening, hij weet ook waar hij naartoe wil met zijn nieuwe aanwinst. De Zweedse directie krijgt de opdracht om van Volvo een belangrijke speler in het premiumsegment te maken én om de omzet en winstmarge te verhogen.

Om die ambitieuze doelstelling te kunnen realiseren, bouwt Volvo nieuwe fabrieken in China en Amerika en reorganiseert het de productie in Europa. De Gentse fabriek krijgt de productie van de compacte modellen toegewezen.

Maak ik een balans op van de voorbije jaren, dan valt die positief uit. Dat niet alle targets voor de volle 100 procent zijn bereikt, heeft te maken met onvoorziene omstandigheden zoals corona. In feite is de overname door Geely het beste dat het Zweedse merk kon overkomen. Binnen de Chinese autogroep vaart Volvo, als beursgenoteerd bedrijf, zijn eigen koers en heeft het zijn eigenheid kunnen behouden.

De beslissing om volledig elektrisch te gaan, blijkt de juiste te zijn. Volvo heeft zowel de autokopers als autofabrikanten aan het denken gezet over wat er kan én moet gebeuren om de klimaatverandering af te remmen.

Volvo denkt global en produceert local

Dat nieuwkomer XC30 vanaf 2025 ook in de Gentse fabriek van de band zal rollen, kadert in de filosofie van Volvo om auto’s te bouwen in de regio waar ze worden verkocht. Dat verkleint de ecologische voetafdruk van het product alsook het risico op onderbrekingen van het productieproces door onderdelen die niet just-in-time worden aangeleverd.

Nu al rollen in Gent de elektrische XC40 en C40 van de band. Op hetzelfde bedrijfsterrein bevindt zich ook de batterijfabriek van Volvo.

Door de fabrieken over meerdere continenten te spreiden, kan de Volvo-directie beter anticiperen op onvoorziene omstandigheden zoals een natuurramp of op politieke beslissingen in Brussel, Peking of Washington. Denk bijvoorbeeld aan hogere invoertaksen in Europa voor auto’s uit China.

Of de beslissing ook nieuwe arbeidsplaatsen zal opleveren? Onze landgenoot Geert Bruyneel, bij Volvo Cars verantwoordelijk voor de wereldwijde productieplanning, wil hierover geen uitspraken doen in een interview met Trends. “Volvo Car Gent heeft veel ervaring met de transitie van een bestaand naar een nieuw model. Je bent als fabriek beter af met twee tot drie modellen en korte cyclustijden dan met zeven of acht modellen. Het gaat erom flexibel en efficiënt te zijn en te blijven.”

De XC30 oogt groter dan die in werkelijkheid is.

Elektrisch autorijden democratiseren

Volvo wil premium zijn, tegelijk wil het elektrisch autorijden financieel toegankelijk maken voor een zo groot mogelijk publiek. Het lijkt wel een mission impossible, niet zo voor topman Jim Rowan (58). Die volgde in 2022 de charismatische Hakan Samuelsson op en was voordien aan de slag bij BlackBerry en Dyson.

Bij zijn aantreden liet Rowan verstaan dat vroeger alles om paardenkracht en cilinders draaide maar dat het nu om ingebedde technologie gaat die dingen gemakkelijker en handiger maakt voor de klant.

Of de nieuwe XC30 die opdracht waarmaakt? Met een instapprijs van 38.990 euro blijft de kleinste SUV Volvo (4,23 m lang) alvast onder de magische grens van 40.000 euro. De XC30 beschikt over een voor dit marktsegment omvangrijke standaarduitrusting met onder andere 18 inch lichtmetalen velgen, 1-zone climate control, Google navigatie, high performance audio, park assist camera, adaptive cruise control en dodehoekdetectie. Er is keuze uit vier interieurstijlen (Breeze, Indigo, Mist en Pine) die zijn ontworpen met natuurlijke en gerecycleerde materialen, zonder gebruik van dierlijk leer.

Ondanks zijn compacte afmetingen biedt de XC30 voldoende leefruimte aan vier volwassenen. De kofferinhoud onder het bagagescherm bedraagt 318 liter, dat is doorsnee voor zijn segment. Met een draaicirkel van 10,6 m behoort hij dan weer tot de beste van de klas.

De XC30 lijkt groter dan die in werkelijkheid is. Een pluim op de hoed van het designerteam onder leiding van Max Missoni die als een van de invloedrijkste autodesigners van zijn generatie geldt. De nieuwe vormtaal van Volvo draagt zijn signatuur, overtuigt door haar eenvoud en heeft een compleet nieuwe uitstraling gegeven aan het Zweedse merk.

Alles op één scherm

Blikvanger binnenin is de intuïtieve rij-interface met een 12,3-inch scherm die alle bestuurdersinfo en favoriete bedieningselementen samenbrengt. So far, so good. De bediening mag voor tieners en twintigers wellicht vanzelfsprekend zijn, voor 50-plussers is ze dat veel minder. Integendeel, ze leidt de aandacht van de weg en het verkeer af.

Door het ontbreken van een tweede scherm of head-up display in het blikveld van de bestuurder met een minimum aan rijgegevens zoals bij andere auto’s heb je achter het stuur met de blik op de weg geen flauw idee van hoe snel of traag je rijdt en welke richting je uit moet. Vergelijk het met autorijden met oogkleppen op. Gevaarlijk en allesbehalve prettig.

Alle bestuurdersinfo en favoriete bedieningselementen zijn samengebracht in samengebracht op één 12,3 inch scherm.

De XC30 is niet alleen de kleinste en snelste SUV van Volvo, hij heeft met minder dan 30 ton ook de kleinste CO 2 -voetafdruk over 200.000 gereden kilometers. De klant kan kiezen uit drie aandrijflijnen (Single Motor, Single Motor Extended Range en Twin Motor Performance) met een vermogen van 272 pk en 428 pk en twee batterijtypen met een WLTP-rijbereik van 344 en 480 kilometer. Rijd je vooral korte afstanden, volstaat de kleine en goedkopere LFP-batterij met Single Motor.

De krachtigste versie met Twin Motor Performance en vierwielaandrijving spurt in 3,6 seconden van 0 naar 100 km/u, onzin vanuit veiligheidsoogpunt. De topversie heeft een oplaadcapaciteit tot 153 kWh, voor de standaardversie bedraagt die 134 kWh wat maakt dat de accu in een halfuur van 10 tot 80 procent kan worden opgeladen.

De XC30 is compact en krachtig, nodigt uit tot snel rijden zoals dat meestal het geval is met e-auto’s. De wegligging en het rijcomfort maken een overtuigende indruk. Met een gemiddeld verbruik van 16,6 kWh scoort die bovengemiddeld goed. Aan boord is het vrij stil, ondanks de bij wijlen slechte staat van het wegdek tijdens de roadtest in het Catalaanse hinterland De nieuwkomer zit stevig in elkaar, van storende parasietgeluiden is niks te horen. De afwerking en kwaliteit van de gebruikte materialen zijn op premiumniveau.

De XC30 beschikt dus over de nodige kwaliteiten om een bestseller te worden, op voorwaarde dat Volvo een tweede digitaal scherm in het blikveld van de bestuurder voorziet zoals dat het geval is in de smart #1. Die gebruikt hetzelfde platform en bestaat uit dezelfde onderdelen als de XC30. Alleen het logo en design zijn verschillend. Zowel Smart als Volvo zijn dochtermerken van de Chinese autogroep Geely. Vandaar dus.