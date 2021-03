Volvo kiest wereldwijd voor een fundamentele transformatie. 'We kiezen ervoor om te investeren in de toekomst, die elektrisch en online is, in plaats van in een krimpende activiteit', zegt CEO Håkan Samuelsson.

Volvo wil tegen 2030 enkel nog elektrische auto's maken, en gaat die volledig online verkopen. Dat meldt het Zweeds-Chinese automerk. De beslissing betekent het einde van de brandstofmotor voor het bedrijf, dat daarmee wereldwijd kiest voor een fundamentele transformatie.

Volvo verkocht vorig jaar 661.713 voertuigen. Hybrides en elektrische voertuigen vertegenwoordigen zowat 30 procent van de verkoop in Europa, maar wereldwijd gaat het maar om 17 procent.

Het bedrijf had al eerder de ambitie geformuleerd om het aandeel volledig elektrisch aangestuurde voertuigen tegen 2025 te verhogen tot de helft, de andere helft moet door een hybride motor aangedreven worden. Dat doel wordt nu aangescherpt en het bedrijf wil uiteindelijk dus enkel nog auto's op batterijen verkopen.

Gent

De autobouwer assembleert de XC40 Recharge, zijn eerste elektrische wagen, vandaag in Gent. Begin dit jaar werd ook de productie van een tweede elektrische voertuig, de C40, aan de Belgische fabriek toegewezen. Dat nieuwe model wil Volvo dinsdag onthullen voor het brede publiek. De Gentse fabriek investeerde zowat 150 miljoen euro in de elektrificatie van voertuigen en werd met de bouw van een geavanceerde batterijfabriek in 2020 een voortrekker binnen de groep.

Maar ook buitenlandse productievestigingen zullen dus op relatief korte termijn moeten volgen en overschakelen op elektrische voertuigen. De productie van klassieke en hybride voertuigen wordt uitgefaseerd. 'Auto's met een verbrandingsmotor zijn geen lang leven beschoren', zegt CTO Henrik Green. Het merk gelooft dat de markt voor auto's met verbrandingsmotoren krimpt en zag een sterk stijgende vraag naar elektrische wagens in de afgelopen jaren.

Volvo wil tegen 2040 bovendien klimaatneutraal zijn. 'We willen absoluut een leider worden in het snelgroeiende segment van elektrische premiumwagens', zegt Samuelsson over de beslissing. Al geeft de directie ook toe dat klanten volledig elektrische wagens sneller zullen accepteren als de wetgeving gewijzigd is en er snel meer kwalitatieve laadinfrastructuur toegankelijk is. Dat laatste is nog niet overal het geval.

In België ligt het aandeel volledig elektrische wagens bij de nieuwe inschrijvingen op zowat 3 procent, waar dat in Noorwegen al 58 procent is. En ook ten opzichte van onze buurlanden loopt België achter. Toch koos Volvo voor de fabriek in Gent om de productie van elektrische voertuigen op te starten. Het wil de hoogtechnologische assemblage, die van het bedrijf de grootste industriële werkgever van Oost-Vlaanderen maakt, nog dit jaar verdrievoudigen.

Enkel online

Alle zuiver elektrische modellen zullen enkel online beschikbaar zijn, een nieuwe commerciële strategie waarbij Volvo zwaar zal investeren in zijn kanalen voor online verkoop. Het productaanbod wordt drastisch vereenvoudigd en er komen 'transparante vaste prijsmodellen'. Wat de gevolgen zijn voor personeel van dealers, showrooms en andere commerciële activiteiten is nog niet helemaal duidelijk. 'Die partners blijven essentieel', klinkt het wel. De personeelsleden zouden een nieuwe rol krijgen als 'onderdeel van de klantenervaring' en zullen 'een aantal belangrijke diensten blijven uitvoeren zoals auto's voorbereiden, afleveren en onderhouden'

. Het Chinese automerk Geely nam Volvo Cars in 2010 over van het Amerikaanse Ford. Begin dit jaar werden fusieplannen met de Zweedse dochter opgeborgen, maar de twee bedrijven kondigden wel aan nauwer te zullen samenwerken op verschillende vlakken, bijvoorbeeld voor elektrische en zelfrijdende wagens.

