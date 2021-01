Om te kunnen voldoen aan de snelgroeiende vraag naar geëlektrificeerde modellen, gaat Volvo de productiecapaciteit voor elektrische wagens in zijn fabriek in Gent verdrievoudigen.

De aankondiging van deze capaciteitstoename komt er na met de bekendmaking van de verkoopresultaten van Volvo voor 2020, waaruit een sterke groei van de vraag naar de geëlektrificeerde Recharge-modellen blijkt. Daarom zal de fabriek in Gent tegen 2022 meer dan drie keer zoveel elektrische wagens produceren als nu, goed voor ongeveer 60 procent van de totale productiecapaciteit van de fabriek. In Gent wordt nu al de XC40 Recharge gebouwd, de eerste volledig elektrische auto van Volvo, en een plug-inhybride versie van de XC40. De site bereidt zich momenteel voor om later dit jaar te starten met de productie van een tweede volledig elektrisch aangedreven Volvo-model op basis van de modulaire CMA voertuigarchitectuur.

'Onze toekomst is elektrisch en onze klanten zien duidelijk het potentieel van onze Recharge-wagens', aldus Javier Varela, hoofd van Global Industrial Operations and Quality. 'We blijven ons assortiment verder elektrificeren en onze elektrische productiecapaciteit opdrijven, en Gent is daarbij een echte pionier voor ons wereldwijde productienetwerk.'

Volvo is vastbesloten om een vooraanstaande producent van elektrische wagens te worden en in de komende jaren zal het bedrijf nog verschillende nieuwe, volledig elektrische wagens op de markt brengen. Het merk wil dat tegen 2025 de helft van alle verkochte Volvo's volledig elektrisch is, en de andere helft hybride. Gent is de eerste Volvo-fabriek waar volledig elektrische wagens worden gebouwd, maar het bedrijf heeft ook plannen om de productiecapaciteit voor elektrische wagens in zijn andere vestigingen over de hele wereld uit te breiden.

De aankondiging van deze capaciteitstoename komt er na met de bekendmaking van de verkoopresultaten van Volvo voor 2020, waaruit een sterke groei van de vraag naar de geëlektrificeerde Recharge-modellen blijkt. Daarom zal de fabriek in Gent tegen 2022 meer dan drie keer zoveel elektrische wagens produceren als nu, goed voor ongeveer 60 procent van de totale productiecapaciteit van de fabriek. In Gent wordt nu al de XC40 Recharge gebouwd, de eerste volledig elektrische auto van Volvo, en een plug-inhybride versie van de XC40. De site bereidt zich momenteel voor om later dit jaar te starten met de productie van een tweede volledig elektrisch aangedreven Volvo-model op basis van de modulaire CMA voertuigarchitectuur.'Onze toekomst is elektrisch en onze klanten zien duidelijk het potentieel van onze Recharge-wagens', aldus Javier Varela, hoofd van Global Industrial Operations and Quality. 'We blijven ons assortiment verder elektrificeren en onze elektrische productiecapaciteit opdrijven, en Gent is daarbij een echte pionier voor ons wereldwijde productienetwerk.'Volvo is vastbesloten om een vooraanstaande producent van elektrische wagens te worden en in de komende jaren zal het bedrijf nog verschillende nieuwe, volledig elektrische wagens op de markt brengen. Het merk wil dat tegen 2025 de helft van alle verkochte Volvo's volledig elektrisch is, en de andere helft hybride. Gent is de eerste Volvo-fabriek waar volledig elektrische wagens worden gebouwd, maar het bedrijf heeft ook plannen om de productiecapaciteit voor elektrische wagens in zijn andere vestigingen over de hele wereld uit te breiden.