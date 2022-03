Nog handiger dan inpluggen aan een laadpaal, is je elektrische auto draadloos opladen via inductie op een laadpad in het wegdek. Volvo test deze nieuwe technologie in reële omstandigheden in Zweden.

Gedurende drie jaar zal in het Zweedse Göteborg een vloot van elektrische Volvo's XC40 Recharge als taxi's worden gebruikt en telkens draadloos worden opgeladen. Dit proefproject kadert binnen het strategische initiatief Gothenburg Green City Zone, dat bepaalde zones binnen de stad gebruikt als reële testomgevingen voor de ontwikkeling van duurzame technologieën.

"Gothenburg Green City Zone stelt ons in staat om opwindende nieuwe technologieën uit te proberen in een reële omgeving en ze op termijn te beoordelen voor een mogelijke toekomstige bredere invoering", aldus Mats Moberg, hoofd Onderzoek en Ontwikkeling bij Volvo Cars. "Nieuwe laadtechnologieën uittesten samen met partners is een goede manier om alternatieve laadopties voor onze toekomstige auto's te beoordelen."

Een vlot taxi's test gedurende een jaar draadloos opladen. © GF

Laadpad in wegdek

De laadstations voor deze test worden geleverd door Momentum Dynamics, een specialist op vlak van draadloze elektrische laadsystemen. Het laden start automatisch wanneer een compatibel voertuig boven op een in de straat verwerkt laadpad parkeert, zonder dat de bestuurder hoeft uit te stappen. Om de auto makkelijk te positioneren boven het laadpad wordt een 360-gradencamerasysteem gebruikt. Voor de XC40 Recharge bedraagt het draadloze laadvermogen zo'n 40 kW, waardoor dit model ongeveer vier keer sneller oplaadt dan met een klassieke lader met stekker van 11 kW (AC) en bijna even snel als een snellader van 50 kW (DC).

In totaal zullen de elektrische voertuigen meer dan 12 uur per dag worden gebruikt en 100.000 km per jaar rijden. Dit wordt dus de eerste duurzaamheidstest voor draadloos inductieladen in een commercieel gebruiksscenario, als een aanloop naar een volledige uitrol van deze handige laadoplossing voor elektrische auto's.

