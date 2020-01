Tijdens de autosalonperiode komt Volvo ook naar zijn klanten toe. Het merk opende tijdelijke showrooms in de drukke winkelstraten van Antwerpen en Namen.

De voorbije jaren waren deze Volvo Pop-Up Showrooms al te zien in Knokke en in Nieuwpoort. Sinds 4 januari zijn de derde en vierde tijdelijke showrooms van Volvo Car Belux open in Antwerpen en in Namen. Nog heel de maand kunnen wandelaars er de nieuwste Volvo-modellen ontdekken in een originele omgeving.

"Door aanwezig te zijn op plaatsen waar het publiek ons niet noodzakelijk verwacht, willen we op een laagdrempelige manier de mensen welkom heten in de unieke Volvo-sfeer. Enerzijds tonen we met twee meest succesvolle XC-modellen, dat Volvo een innoverend en vooruitstrevend merk is en anderzijds dompelen we de bezoekers onder in de unieke Scandinavische sfeer die eigen is aan Volvo en die ook herkenbaar is bij een bezoek aan de verdelers", zegt Balder D'hondt, Marketing Director bij Volvo Car Belux.

De Volvo Pop-Up Showrooms bevinden zich in de winkelstraten van Antwerpen, op de hoek van de Leysstraat en de Meir, en van Namen in de rue de l'Ange 40. Men kan ze nog bezoeken tot 1 februari in Namen en tot de shoppingzondag 2 februari in Antwerpen. Op deze tijdelijke locaties, kunnen bezoekers zowel de XC40 Twin Engine (Plug-in Hybrid), die gebouwd is in de Belgische Volvo-fabriek, als de populaire XC60 ontdekken.(Belga)

