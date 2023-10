Volvo met elektrische monovolume voor zeven

Volvo breidt zijn elektrisch aanbod verder uit met een zeer ruime, polyvalente monovolume met een rijbereik van meer dan 800 km.

Deze Volvo EM 90 wordt op 12 november 2023 officieel voorgesteld en kan vanaf dan ook in primeur worden besteld door Chinese klanten. De 100 % elektrische monovolume zal in een latere fase ook naar andere markten worden verscheept, maar daarvoor is nog geen exacte timing bekend. Al kan je er wel van uitgaan dat de Volvo EM 90 binnen afzienbare tijd op onze wegen zal verschijnen als concurrent van andere elektrische busjes of monovolumes zoals de VW ID.Buzz of de Maxus Mifa 9.

Snel en groot rijbereik

De hoekige Volvo EM 90 is een goede 5,2 meter lang en heeft een wielbasis van 3,2 meter, wat heel wat interieurruimte laat vermoeden. Deze monovolume biedt plaats aan zeven personen op drie zetelrijen. Hij deelt zijn technische basis met de Zeekr 09 binnen de Geely autogroep, maar kreeg wel een volledig eigen design in de bekende cleane Zweedse stijl.

Het is nog even wachten op alle technische specificaties, maar de 2,8 ton zware EM90 zou gebruik maken van een aandrijving met twee elektromotoren met een systeemvermogen van 545 pk, waarmee de sprint van 0 naar 100 km/u in 4,5 seconden zou lukken. Gewoon indrukwekkend. Met een accupakket van 140 kWh kan het rijbereik tot ruim 820 kilometer oplopen volgens de Chinese CLTC meetcyclus. Meer nieuws volgt na de wereldpremière volgende maand.