Ook Volvo zet de elektrificatie van zijn gamma in. De 100 procent elektrische XC40 P8 Recharge levert de primeur en zal 62.900 euro kosten.

De Volvo XC40 Recharge is gebaseerd op de succesvolle compacte SUV XC40 van het merk. Dit model wordt uitsluitend in de Belgische fabriek in Gent gebouwd en is ook de eerste telg van een familie volledig elektrische Volvo's. De komende vijf jaar zal Volvo elk jaar een volledig elektrische auto lanceren, om tegen 2025 de helft van zijn globale verkoop te verwezenlijken met volledig elektrische auto's en de rest met hybride wagens. Recharge is de overkoepelende naam die aan elke oplaadbare Volvo met een volledig elektrische of plug-in hybride aandrijving zal worden gegeven.

De XC40 Recharge biedt een geavanceerde, volledig elektrische vierwielaandrijving die met een enkele oplaadbeurt een bereik van meer dan 400 km (WLTP) en een vermogen van 408 pk biedt. De batterij laadt op 40 minuten tijd tot 80% van haar vermogen op via een snellaadsysteem. De XC40 P8 Recharge is reeds voorgesteld geweest aan het grote publiek en zal nu op de markt gebracht worden voor de prijs van 62.900 euro.(Belga)