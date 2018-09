Volvo lanceert V60 Cross Country

Vandaar dat de Volvo V60 Cross Country standaard een bijkomende koetswerkbescherming, 75 millimeter meer bodemvrijheid, vierwielaandrijving en extra rijhulpsystemen, zoals een afdaalhulp, een vectoriële koppelverdeling in bochten en een offroad-rijmodus, aangemeten krijgt.

Ook op de gebaande wegen pakt de V60 CC uit met de modernste technologie, waardoor hij zelfs semi-autonoom kan rijden. Dankzij de Pilot Assist kan de Volvo zo tot een snelheid van 130 km/u alleen zijn weg verderzetten door de controle van het stuur, het gas en de remmen van de bestuurder over te nemen. Daarnaast beschikt de break eveneens over het hele aanbod veiligheidssnufjes van het V60-gamma. Uiteraard is ook de nodige connectiviteit voorzien met het Sensus Connect infotainmentsysteem dat compatibel is met Apple CarPlay en Android Auto en over allerlei geconnecteerde diensten beschikt.

Deze nieuwe Volvo V60 Cross Country komt in april 2019 op de Belgische markt. Eerst als T5 AWD op benzine, waarna de dieselversies D3 AWD (150 pk) en D4 AWD (190 pk) en ook verscheidene mild hybride en plug-in hybride varianten zullen volgen.(Belga)