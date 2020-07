De nieuwe Volvo On Call smartphoneapp biedt bestuurders van plug-inhybrides een duidelijk inzicht in hun elektrisch rijgedrag.

Noem het een stappenteller voor elektrische wagens: Volvo introduceert in alle Volvo On Call-markten een aantal nieuwe functies voor zijn Volvo On Call smartphoneapp, waardoor bestuurders van Volvo-plug-inhybridewagens nu inzicht krijgen in hun elektrisch rijgedrag. Met de extra functies wil het merk enerzijds bestuurders van plug-inhybrides verder stimuleren om zoveel mogelijk hun wagens op te laden en volledig elektrisch te rijden, en anderzijds de algemene belangstelling voor de voordelen van elektrische wagens en duurzame mobiliteit opdrijven. Met de nieuwe en verbeterde Volvo On Call app kunnen bestuurders zien welke afstand ze hebben afgelegd in de volledig elektrische modus en hun elektriciteits- en brandstofverbruik en andere gegevens inkijken. Later dit jaar zullen bestuurders via de dienst ook kunnen zien welke impact hun afgelegde ritten hebben op hun CO2-voetafdruk en wat ze naar schatting hebben bespaard aan brandstofkosten door in volledig elektrische modus te rijden. "De bedoeling is dat de Volvo On Call-app het leven van de gebruikers makkelijker maakt en zorgt voor een meer persoonlijke beleving", zei Ödgärd Andersson, Chief Digital Officer. "Auto's worden steeds meer 'connected', waardoor ook de bijbehorende apps aan potentieel winnen. In de toekomst moet onze app zelfs evenzeer deel uitmaken van de Volvo-beleving als de auto's zelf." Voor Volvo Recharge-modellen, die werden aangekocht tijdens de aanbiedingsperiode, zal het platform bestuurders ook op de hoogte brengen over de status van de vorig jaar gelanceerde elektriciteitsterugbetaling. Recharge is de overkoepelende naam voor alle oplaadbare Volvo's met een volledig elektrische of plug-inhybrideaandrijving. De nieuwe Volvo On Call-functies zijn beschikbaar voor alle na 2015 verkochte Volvo-plug-inhybridemodellen die op de SPA- en CMA-platformen zijn gebouwd, in de 47 landen over de hele wereld waar Volvo On Call actief is. In China zullen er vergelijkbare functies worden geïntegreerd in het populaire WeChat-platform. (Belga)

