Volvo is in zijn fabriek in Gent gestart met de productie van de volledig elektrische XC40 Recharge P8, een belangrijke mijlpaal in de ambitie van het merk om zijn CO2-voetafdruk per wagen tegen 2025 met 40 procent te verminderen.

Tegen dan verwacht Volvo ook dat 50 procent van zijn wereldwijde verkoop uit volledig elektrische auto's zal bestaan, de rest zullen hybride wagens zijn. Intussen is er al een sterkte vraag naar de XC40 Recharge P8: elke wagen die dit kalenderjaar wordt geproduceerd, is al verkocht. De eerste vol-elektrische XC40's worden deze maand nog aan klanten in Europa geleverd.

De productiestart van de elektrische XC40 volgt op een intensieve voorbereidingsperiode waarin de fabriek in Gent al een beperkt aantal pre-productiewagens bouwde. Vlaams minister van Werk en Innovatie Hilde Crevits was donderdag bij de productiestart aanwezig en nam plaats in de allereerste verkochte XC40 Recharge P8, onder het toeziend oog van plant manager Stefan Fesser. "Het is een eer om de eerste Volvo-fabriek te zijn om een volledig elektrische wagen te bouwen. Ik ben trots dat Volvo Car Gent deze uitdaging is aangegaan en de wagen zoals gepland vandaag succesvol kan lanceren. Dit is het resultaat van uitmuntend teamwerk van alle betrokken medewerkers, hier in Gent, maar ook van de intensieve samenwerking met de betrokken teams in Zweden", aldus Stefan Fesser.

De vierwielaangedreven Volvo XC40 Recharge P8 heeft een bereik van meer dan 400 km (WLTP) op een lading en een vermogen van 408 pk. De accu kan met een snellaadsysteem tot 80 procent van zijn capaciteit opladen in ongeveer 40 minuten.(Belga)

