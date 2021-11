Corona en het tekort aan halfgeleiders zorgen voor een forse terugloop van de wereldwijde autoverkoop. Volvo en enkele andere merken delen niet in de malaise. De Zweedse autobouwer verkoopt zelfs meer auto's en maakt meer winst dan ooit. Ook het modellenaanbod breidt gestaag uit. De meest recente nieuwkomer is de C40 Recharge, made in Belgium.

Volvo Cars heeft alweer geschiedenis geschreven. Vorige week vrijdag, 29 oktober, heeft het een schitterend debuut gemaakt op de beurs van Stockholm. Na een jarenlange voorbereiding dreigde de beursgang in de laatste rechte lijn toch mis te gaan: Volvo-eigenaar Geely besliste immers op maandag 25 oktober de beursintroductie aan de onderkant van de prijsvork te laten plaatsvinden. Beursanalisten zagen hierin een signaal dat men niet meer geloofde in de vooropgestelde waardering van 20 miljard euro. Maar dat was buiten de beleggers gerekend. Op het einde van de eerste beursdag bleek dat die het Volvo-aandeel bijna een kwart hoger hadden gewaardeerd. Ook na de beursgang heeft het Chinese Geely, met 84 procent van de aandelen in portefeuille, het laatste woord bij Volvo Cars. De beursgang van Volvo Cars is met een introductieprijs van 53 Zweedse kronen en initiële waardering van 15,8 miljard euro de grootste beursgang in Europa in 2021. De opbrengst van 2 miljard euro gaat integraal naar de omslag naar elektromobiliteit. Volvo Cars heeft van de elektrificatie van zijn modellengamma een topprioriteit gemaakt. Begin oktober rolde in Gent de eerste elektrische C40 van de band. De geschiedenis van Volvo Cars kende de voorbije kwarteeuw een bewogen verloop. Eerst was er de verkoop in 1999 aan Ford Motor Company voor 6,4 miljard dollar. Die kwam er op initiatief van de aandeelhouders van AB Volvo. Die hadden begrepen dat Volvo Cars te beperkt was in zijn middelen en mogelijkheden om te kunnen opboksen tegen de Duitse luxemerken. Zij beslisten daarom de personenwagendivisie af te stoten en zich te concentreren op de uitbouw van de vrachtwagendivisie Volvo Trucks. Toen Ford in 2009 zelf in grote financiële moeilijkheden geraakte, zette het zijn Zweeds dochtermerk in de etalage. Met een bod van 1,5 miljard dollar redde Geely-topman Li Shufu Volvo Cars van de ondergang. Zweeds, Chinees en Europees De overname in 2010 door Zhejiang Geely Holding Group is het beste wat het Zweedse automerk kon overkomen. Geely bezat op dat moment een marktaandeel van minder dan 3 procent in China, inmiddels behoort het geesteskind van de succesvolle ondernemer Li Shufu er bij de top 3. Via Volvo heeft Geely een deel van de premiummarkt in China kunnen veroveren. Het Zweedse automerk beschikt er over een ijzersterk imago te vergelijken met dat van de Duitse luxemerken.Om het imago van Volvo hoog te houden, heeft Li Shufu niet willen raken aan het Zweedse karakter van Volvo, zijn de hoofdzetel en onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van Volvo behouden gebleven in Göteborg evenals het Europees managementteam waartoe ook onze landgenoot Alain Visser aanvankelijk behoorde, verantwoordelijk voor sales & marketing. Uit zijn mond kregen we te horen dat alle beslissingen op het vlak van product en productie werden genomen in functie van de behoeften en objectieven van Volvo Cars. De beslissing om fabrieken te gaan bouwen in China moet in dit kader worden gezien en had te maken met de ambitie van Volvo Cars om zijn marktaandeel in China te verhogen. De positie van de Gentse fabriek is op geen enkel moment in vraag gesteld. Die was, is en blijft hard nodig voor de bevoorrading van de Europese en Amerikaanse markt en bekleedt een centrale plaats in de productieketen van de elektrische modellen nu en in de toekomst. Uitbreiding gammaVan de Gentse fabriek is geweten dat zij efficiënt werkt en kwaliteitsvolle producten aflevert. De hoge loonkost is een oud zeer maar blijkt geen onoverkomelijk probleem te zijn. Je kan die handicap wegwerken door de productiviteit, kwaliteit, kennis en vaardigheden van de werknemers continu te verbeteren. Wat ook gebeurt.In Gent rollen de XC40, XC40 Recharge, V60 en sinds begin oktober ook de C40 Recharge van de band. Die laatste is een coupéachtige versie van de XC40 Recharge, is 100 procent elektrisch en kan enkel online worden besteld. Met dit laatste initiatief wil de Volvo-directie uitzoeken hoever zij ter zake kan gaan, zonder klanten te verliezen en/of dealers op stang te jagen. Ook zustermerk Polestar, geboren uit Volvo, biedt de Polestar 2 enkel online te koop aan en verwijst zijn klanten voor onderhoud en herstelling door naar gecertificeerde Volvo-dealers. Ook andere automerken experimenteren met dit businessmodel. Op papier zou de onlineverkoop een kostenbesparing tot 30 procent kunnen opleveren, maar tussen theorie en praktijk gaapt vaak een diepe kloof. Wait and see is de boodschap.Zoals gezegd, de C40 is de vierdeurs coupévariante van de CX40 Recharge, is enkel als full electric beschikbaar en luidt een nieuw tijdperk in de geschiedenis van Volvo Cars in. De directie heeft immers laten weten dat alle toekomstige modellen enkel nog met elektrische aandrijving verkrijgbaar zullen zijn. Een en ander past in de elektrificatiestrategie van het merk als eerste stap naar een meer duurzame maatschappij. Tegen 2025 wil Volvo CO2-neutraal produceren en moet 50 procent van de wereldwijde Volvo-verkoop bestaan uit elektrische wagens. Tegen 2030 moet dat 100 procent worden en verdwijnen de hybridemodellen uit het gamma.Google MapsVolgens Volvo-topman Hakan Samuelsson biedt batterijtechnologie het grote voordeel dat de stroom niet moet worden vervoerd, dat je zonder een dure installatie thuis of op het werk kunt opladen én dat batterijen meer vermogen genereren dan andere alternatieve technologieën. De beperkte actieradius en lange laadtijden ziet hij als verbeterpunten en zullen volgens hem over zeer afzienbare tijd tot het verleden behoren. Hij voorspelt, wat heet voorspellen, hij weet dat de nieuwe generatie batterijen compacter, lichter en krachtiger wordt wat zich vertaalt in minder gewicht en minder energieverbruik aan de ene kant en meer rijbereik en kortere laadtijden aan de andere kant.De C40 deelt staat op hetzelfde platform als de XC40 Recharge en gebruikt dezelfde onderdelen en componenten. Het verschil tussen beide modellen zit hem in het uiterlijk, de flexibiliteit en prijs. Qua design vormt de nieuwkomer geen meerwaarde in mijn ogen. Door het boogvormige profiel van het dak verloopt het in- en uitstappen minder gemakkelijk terwijl de schuine achterklep het zicht naar achteren belemmert, wat de veiligheid niet ten goede komt. Van een merk als Volvo verwacht je dat niet. Voor de hoofdruimte achteraan en het koffervolume heeft het coupéachtige dak geen negatieve impact. De laadkabels kunnen worden opgeborgen in een zogenaamde frunk, een kleine laadruimte van 31 liter onder de motorkap. Het glazen dak is standaard. Het dashboard van de C40 is overgenomen van de CX 40 Recharge en is overzichtelijk. Het infotainment wordt bediend via een verticale tablet en draait op gebruiksvriendelijke Google-software. De menu-opbouw is vrij eenvoudig, de navigatie op basis van Google Maps is voorbeeldig. De gebruikte materialen binnenin ogen kwaliteitsvol en duurzaam, de meeste kunststoffen zijn vervaardigd uit gerecycleerd plastic. Echt leder is niet meer verkrijgbaar. De stoelen geven prima ondersteuning aan het lichaam en zijn in alle richtingen elektrisch verstelbaar. De geluidsdemping is excellent, aan boord heerst een rustgevende stilte. Vlot en comfortabel De C40 wordt aangedreven door twee elektromotoren, een op elke as, met een gecombineerd vermogen van 408 pk. De batterij heeft een capaciteit van 78 kWh wat een WLTP-actieradius garandeert van 418 kilometer, maar dat is theorie. Tijdens een gezapige proefrit over Vlaamse wegen, in combinatie met een rit met hindernissen in de Gentse binnenstad, laat de C40 een gemiddeld verbruik optekenen van 19,3 kWh. Dat ligt, in vergelijking met zijn concurrenten, aan de hoge kant wat te maken heeft met zijn hoge gewicht van bijna 2,2 ton. Opladen kan aan een snellader tot 150 kW, aan een AC-lader aan 11 kW.Dankzij zijn vermogen van 408 pk trekt de C40 in minder dan 5 seconden op van 0 naar 100 km/u, de topsnelheid is begrensd tot 180 km/u. De nieuwkomer rijdt aangenaam vlot en opvallend comfortabel. Wie dat wil, kan gebruikmaken van het One Pedal Drive systeem dat het mogelijk maakt om te rijden zonder je rem te (moeten) gebruiken. De zogenaamde Launch Edition van de C40 kost 62.150 euro, inclusief een 78 kWh-batterij, boordlader van 11 kW, snellaadvermogen van 150 kW, warmtepomp, glazen dakpaneel, elektrisch verstelbare en verwarmbare stoelen, full LED-lichten, 19"-velgen en een lange reeks rijhulpsystemen. Dat is behoorlijk veel geld voor de geboden waar. In de loop van volgend jaar komt er een goedkopere versie met één elektromotor.