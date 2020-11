De geavanceerde mixed reality rijsimulator van het Zweedse merk gebruikt de nieuwste gamingtechnologie om de veiligheid en technologie voor autonoom rijden naar een hoger niveau te tillen.

De Volvo-ingenieurs noemen hem 'de ultieme rijsimulator', maar het systeem is veel meer dan een excuus om hun innerlijke gamer een plezier te doen. De innovatieve mixed reality simulator van Volvo wordt namelijk aangewend om de veiligheid en technologie voor autonoom rijden verder te ontwikkelen. Met zijn bewegende bestuurdersstoel, het stuur met haptische feedback en een glasheldere virtual reality headset lijkt deze simulator van Volvo wel de droom van menig gamer, maar hij gaat nog veel verder dan wat we kennen uit de gamingwereld aangezien werkelijkheid en simulatie nog moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn.

Met behulp van geavanceerde technologie van het toonaangevend realtime-3D-ontwikkelingsplatform Unity en van de Finse virtualreality- en mixedreality-expert Varjo werd een simulator ontworpen waarmee een echte wagen kan worden bestuurd op echte wegen. De set-up omvat levensechte, high-definition 3D-graphics, een augmentedrealityheadset en een Teslasuit-bodysuit dat haptische feedback geeft vanuit de virtuele wereld en de fysieke reacties monitort. Met die combinatie van software en hardware kunnen de ingenieurs van Volvo eindeloos nieuwe verkeersscenario's simuleren op een echt testparcours met een echte wagen, zonder dat de bestuurder enig risico loopt. Ingenieurs kunnen zo belangrijke inzichten verwerven in de interactie tussen mens en wagen voor de ontwikkeling van nieuwe functies voor veiligheid, rijassistentie en autonoom rijden. Ideeën voor functies voor actieve veiligheid en rijassistentie, nieuwe gebruikersinterfaces voor autonoom rijden, toekomstige automodellen en tal van andere scenario's kunnen worden getest met echte testbestuurders. Het systeem kan worden gebruikt op echte testparcours of in het testlabo, en elk scenario kan volledig naar wens worden aangepast. Er zijn letterlijk oneindig veel mogelijkheden.

Volgens Casper Wickman, Senior Leader User Experience bij Volvo's Open Innovation Arena, kan Volvo zo authentieke menselijke reacties bestuderen in een veilige omgeving, en dat tegen een fractie van de kosten van een echte test: "Door samen te werken met topbedrijven als Varjo, Unity en Teslasuit hebben we al heel wat scenario's kunnen testen die eruitzien en aanvoelen als de realiteit, zonder dat we een fysieke testomgeving moesten bouwen. We kunnen testritten maken met echte wagens in verkeersscenario's die er echt uitzien en echt aanvoelen, maar die met een druk op de knop kunnen worden aangepast."(Belga)

