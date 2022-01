Nog dit jaar wil Volvo de Ride Pilot, een systeem voor autonoom rijden zonder toezicht, introduceren op de Amerikaanse markt.

Verschillende autoconstructeurs waaronder Volvo zetten sterk in op zelfrijdende auto's waarvan de technologie nog in volle ontwikkeling is en de testfases elkaar in ijltempo opvolgen. Zo wil het Zweeds-Chinese merk de Ride Pilot, een systeem voor autonoom rijden zonder toezicht, voor het eerst aan klanten in de Amerikaanse staat Californië aanbieden in een nieuwe, volledig elektrische SUV die later dit jaar onthuld wordt. Dit kan zodra de Ride Pilot is goedgekeurd voor veilig gebruik op de snelweg, waarna deze technologie voor autonoom rijden als extra abonnement op de modellen van Volvo zal worden aangeboden.

Volvo introduceert de Ride Pilot op een nieuwe elektrische SUV. © GF

Lidar

De naam 'Ride Pilot' geeft goed aan wat de bestuurder mag verwachten: omdat de wagen de rijtaak overneemt en dus zelfstandig rijdt, krijgt de bestuurder meer gemoedsrust en heeft hij minder stress onderweg. Aldus Volvo. Daarvoor hebben de zelfrijdende Volvo's een batterij aan geavanceerde technologie aan boord.

Naast vijf radars, acht camera's en zestien ultrasone sensoren krijgen de nieuwe volledig elektrische SUV's ook een LiDAR-sensor van Luminar. Die sensoren, die standaard aanwezig zijn, zorgen er voor dat de wagen 'alles waarneemt en ziet'. In combinatie met permanente over-the-air software-updates garandeert het systeem een volledige autonome werking en moet de Ride Pilot van Volvo voor een veilige, autonome rijervaring zorgen.

"Wij zijn er trots op dat de VS binnenkort kennis maken met onze eerste echte functie voor autonoom rijden zonder toezicht. We willen hiermee een nieuwe industrienorm voor veilige systemen voor autonoom rijden neerzetten", zegt Mats Moberg als hoofd onderzoek en ontwikkeling bij Volvo. "Door de gloednieuwe software voor autonoom rijden van Zenseact en de LiDAR-standaard van Luminar in onze volledig elektrische SUV te integreren, ontketenen wij niet alleen een ware revolutie voor Volvo, maar leveren wij ook een grote bijdrage aan de veiligheid van auto's en aan systemen voor autonoom rijden."

Verschillende autoconstructeurs waaronder Volvo zetten sterk in op zelfrijdende auto's waarvan de technologie nog in volle ontwikkeling is en de testfases elkaar in ijltempo opvolgen. Zo wil het Zweeds-Chinese merk de Ride Pilot, een systeem voor autonoom rijden zonder toezicht, voor het eerst aan klanten in de Amerikaanse staat Californië aanbieden in een nieuwe, volledig elektrische SUV die later dit jaar onthuld wordt. Dit kan zodra de Ride Pilot is goedgekeurd voor veilig gebruik op de snelweg, waarna deze technologie voor autonoom rijden als extra abonnement op de modellen van Volvo zal worden aangeboden.De naam 'Ride Pilot' geeft goed aan wat de bestuurder mag verwachten: omdat de wagen de rijtaak overneemt en dus zelfstandig rijdt, krijgt de bestuurder meer gemoedsrust en heeft hij minder stress onderweg. Aldus Volvo. Daarvoor hebben de zelfrijdende Volvo's een batterij aan geavanceerde technologie aan boord. Naast vijf radars, acht camera's en zestien ultrasone sensoren krijgen de nieuwe volledig elektrische SUV's ook een LiDAR-sensor van Luminar. Die sensoren, die standaard aanwezig zijn, zorgen er voor dat de wagen 'alles waarneemt en ziet'. In combinatie met permanente over-the-air software-updates garandeert het systeem een volledige autonome werking en moet de Ride Pilot van Volvo voor een veilige, autonome rijervaring zorgen."Wij zijn er trots op dat de VS binnenkort kennis maken met onze eerste echte functie voor autonoom rijden zonder toezicht. We willen hiermee een nieuwe industrienorm voor veilige systemen voor autonoom rijden neerzetten", zegt Mats Moberg als hoofd onderzoek en ontwikkeling bij Volvo. "Door de gloednieuwe software voor autonoom rijden van Zenseact en de LiDAR-standaard van Luminar in onze volledig elektrische SUV te integreren, ontketenen wij niet alleen een ware revolutie voor Volvo, maar leveren wij ook een grote bijdrage aan de veiligheid van auto's en aan systemen voor autonoom rijden."