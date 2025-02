Volvo frist XC60 op

Met de update is de populaire Zweed weer enkele jaren goed voor dienst.

De huidige generatie van de Volvo XC60 dateert van 2017 en krijgt nu een tweede facelift om zijn carrière te verlengen. Terecht, want de SUV blijft goed verkopen en zal wellicht nog in de showrooms staan ook nadat de volledig elektrische EX60 daar arriveert. Zo heeft de klant in dit segment nog altijd een alternatief met een verbrandingsmotor bij Volvo.

Uiterlijk blijven de verschillen beperkt met een hertekend radiatorrooster met een groter logo en donkere achterlichtblokken. Ook het interieur is opgefrist en kreeg een betere geluidsisolatie. Verder duikt er een nieuwe interface voor het infotainmentsysteem op, naast kleine aanpassingen zoals nieuwe bekerhouders en een verbeterde inductielaadmodule voor smartphones.

De nieuwe Volvo XC60 maakt altijd gebruik van vierwielaandrijving en benzinemotoren, al dan niet met elektrische ondersteuning. De Belgische klanten hebben de keuze tussen de 250 pk sterke B5 en twee plug-inhybrides: de T6 met 350 pk en de 455 pk sterke T8. Die twee laatste maken gebruik van een combinatie van een benzinemotor, een elektromotor en een batterij die opgeladen kan worden.