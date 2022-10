Volvo EX90 is mobiele thuisbatterij

In het kader van de elektrificatie kunnen elektrische auto’s door bidirectioneel laden een rol spelen in de stroomvoorziening thuis. De nieuwe Volvo EX90 introduceert deze technologie ook en werkt zo als mobiele thuisbatterij.

De nieuwe, volledig elektrische Volvo EX90 die op 9 november wordt voorgesteld, is het eerste model van het merk uitgerust met hardware om bidirectioneel te laden. Daarmee kan men het energiegebruik goedkoper, efficiënter en duurzaam maken, hoewel het aanvankelijk maar beschikbaar zal zijn op enkele markten.

Samen met de slimme oplaadmogelijkheden in de smartphone-app van Volvo zal men de Volvo EX90 kunnen opladen op het moment dat het net niet overbevraagd is en de prijzen laag zijn, wat vaak betekent dat er meer hernieuwbare bronnen in de energiemix zitten. De opgeslagen energie kan men dan later gebruiken. Wanneer het mogelijk is om bidirectioneel te laden met de EX90, kan je mogelijk je huis en andere elektrische apparaten ook van stroom voorzien.

Volvo introduceert bidirectioneel laden in zijn gamma.

Je eigen energieleverancier

‘Met de Volvo EX90 ben je eigenlijk je eigen energieleverancier’, zegt Olivier Loedel, hoofd van Electrification Ecosystem. ‘Je kan de batterij voor verschillende toepassingen gebruiken, bijvoorbeeld om je elektrische fiets bij te laden of om een keukenapparaat aan te sluiten tijdens een weekendje kamperen. Het kan zelfs je huis van stroom voorzien tijdens de dure piekuren.’

Een auto uitgerust met technologie voor bidirectioneel laden kan dus elektrische toestellen opladen, maar daarnaast ook een deel van zijn lading aan andere compatibele EV’s doorgeven. Maar het werkt ook andersom. Als je zelf bijna zonder stroom zit, hoef je je geen zorgen te maken. Je kan dezelfde hulp ook van andere wagens krijgen.