Volvo EX90 Excellence brengt Zweedse luxe

Uiterst luxueus en elektrisch rijden kan in de Volvo EX90 Excellence met zelfs een koelkast voor champagne op de achterbank.

Ondanks de crisis draait het premium segment in de automarkt nog altijd zeer goed. De rijken der aarde laten zich ook graag onderweg verwennen en dus zorgen de automerken voor aangepast luxueus en exclusief vervoer. Zo stelde Volvo de limousineversie van zijn nieuwe grote elektrische SUV voor op het autosalon van Shanghai.

Laten rijden

De ruim 5 meter lange EX90 Excellence in tweekleurige lak zorgt vooral achteraan voor een hoogstaand comfort voor een publiek dat zich vooral graag laat rijden. Zo werd de gewone achterbank vervangen door twee individuele comfortzetels, met uitgebreide instelmogelijkheden, verwarmings- en massagefuncties en centraal een koelkastje waarin perfect een fles champagne past om van elke rit in deze premium Volvo een feest te maken.

De exclusieve uitdossing van het interieur wordt verder benadrukt door kristallen accenten en een duurzame bekleding in Nordico-stof, die gemaakt is van gerecycleerde PET-flessen en biologisch materiaal in plaats van het traditionele leder dat dieren het leven kost.

Voor de aandrijving wordt gebruik gemaakt van de bekende technologie van de Volvo EX90 met twee elektromotoren die 408 pk produceren en een accupakket van 111 kWh dat een rijbereik van 600 km garandeert. Binnenkort maakt de Volvo EX90 Excellence zijn debuut in China, waarna hij ook op de andere markten zal verschijnen.