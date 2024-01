Volvo ES90 wordt elektrische berline

Het Zweeds-Chinese merk gaat zijn elektrisch aanbod uitbreiden met een ruime berline met een zeer groot rijbereik.

Vandaag bestaat het gamma elektrische modellen bij vele merken bijna uitsluitend uit SUV’s of crossovers. Zo ook bij Volvo, met onder andere de EX30 en de EX90. Het is eerder een modetrend, want nog niet zo lang geleden werden door de meeste autoconstructeurs vooral berlines en breaks geleverd. Die kunnen misschien wel een comeback maken, want verschillende merken ontwikkelen ook weer klassieke elektrische modellen met vier deuren en een koffer, die de volgende jaren gelanceerd zullen worden.

Actieradius van 600 kilometer

In deze context melden de Zweedse media het bestaan van een Volvo ES90, die wordt ontwikkeld onder de projectnaam ‘V551’. Het zou gaan om een ruime premium berline, die de elektrische opvolger van de Volvo S90 kan worden. Dit voertuig is bijna vijf meter lang en zo’n twee meter breed en rust op het bekende SPA2-platform dat al dienstdoet voor de elektrische crossover EX90 van Volvo. Daaruit kan afgeleid worden dat deze ES90 dezelfde aandrijflijn krijgt met een accu van 111 kWh. Maar gezien de gunstigere stroomlijn zal de lagere berline wellicht over een groter rijbereik beschikken dat zonder twijfel meer dan 600 kilometer zal bedragen. Niet slecht.

Meer nieuws en specificaties volgen in de loop van 2024, wanneer volgens dezelfde bronnen de nieuwe Volvo ES90 zal worden voorgesteld.