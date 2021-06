Volvo gaat een joint venture oprichten met het Zweedse batterijbedrijf Northvolt voor de productie van duurzame batterijen, op maat gemaakt voor de volgende generatie zuiver elektrische auto's van Volvo en Polestar.

Als eerste stap in deze samenwerking willen Volvo en Northvolt in Zweden een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum bouwen dat in 2022 operationeel moet zijn. Dat centrum zal voortbouwen op de batterij-expertise van beide ondernemingen en werken aan de ontwikkeling van de volgende generatie geavanceerde batterijcellen en technologieën voor voertuigintegratie.

De joint venture wil tegen 2026 ook een nieuwe gigafabriek openen in Europa met een potentiële capaciteit tot 50 GWh per jaar. Volvo wil daarnaast vanaf 2024 al jaarlijks 15 GWh aan batterijcellen afnemen van de bestaande Northvolt batterijfabriek in Zweden.

Volvo wil dat tegen 2025 de helft van de auto's die het verkoopt elektrisch zijn en tegen 2030 zelfs 100%. "Door samen te werken met Northvolt zijn we zeker van hoogwaardige, duurzamere batterijcellen voor onze overgang naar een bedrijf dat enkel elektrische auto's produceert", verklaarde Hakan Samuelsson, CEO van Volvo Car Group. "Door de nauwe samenwerking met Northvolt kunnen we ook onze interne ontwikkelingscapaciteiten versterken."

De nieuwe gigafabriek die voor 100% op schone energie zal draaien, gaat ongeveer 3000 mensen tewerkstellen maar de locatie staat nog niet vast. De eerste auto met batterijcellen die deze joint venture gaat ontwikkelen, is de elektrische opvolger van de XC60.

