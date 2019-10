Volvo Cars en het Chinese Geely willen de productie van hun verbrandingsmotoren fusioneren. Op die manier zijn ze in staat om te reageren op de groeiende vraag naar hybride aandrijvingen van de jongste generatie.

Op die manier kan Volvo Cars zich concentreren op de ontwikkeling van een nieuw gamma topmodellen met volledig elektrische aandrijving. Zo wil de constructeur voldoen aan de milieueisen die volgend decennium aan nieuwe voertuigen zullen worden gesteld. Het is de bedoeling dat de helft van de modellen 100% elektrisch zullen zijn en de overige 50% zal een hybride aandrijving hebben en die zullen door de nieuwe fabriek worden aangeleverd. Geely beschikt vandaag al over erg vooruitstrevende verbrandingsmotoren voor de merken Geely Auto, Proton, Lotus, LEVC et Lynk & Co en binnenkort volgen er ook hybride motorisaties. De nieuwe site zal werk bieden aan ongeveer 3.000 werknemers bij Volvo Cars en 5.000 extra werkkrachten voor de verbrandingsmotoren bij Geely. Er volgen geen afvloeiingen, want Volvo Cars zal de elektrische aandrijving progressief invoeren waardoor de vraag naar zuinige hybride motorisaties constant zal blijven. (Belga)