Volvo en Baidu gaan samenwerken om autonome auto's te ontwikkelen

Volvo Cars is de eerste constructeur die nauw gaat samenwerken met Baidu zodat ze samen autonome voertuigen kunnen ontwikkelen die gepersonaliseerd kunnen worden. Via het partnership kunnen beide ondernemingen auto's ontwikkelen voor en verkopen op de Chinese markt. Met deze samenwerking willen Volvo en Baidu de ontwikkeling van de commercialisering van de 100% elektrische en autonome wagen danig versnellen. Deze samenwerking met Baidu is de eerste in zijn genre voor Volvo Cars in China. De constructeur werd door Baidu gekozen omwille van de expertise op vlak van veiligheid. Baidu zal zijn systeem voor autonome mobiliteit (Apollo) ter beschikking stellen en Volvo brengt zijn competenties op vlak van autotechnologie in. (Belga)