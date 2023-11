Volvo EM90 als elektrische monovolume

Volvo breidt zijn elektrisch gamma uit met een ruime monovolume met plaats voor zes personen en een rijbereik van meer dan 738 kilometer.

Er wordt stilaan vaart gezet achter de elektrificatie. Het aanbod EV’s wordt nu veel ruimer en breder, zodat er stilaan voor iedereen wel een geschikt model met een accu op de markt is. Ook voor grote gezinnen of wie vaak veel mensen moet vervoeren. Zo lanceert Volvo met de EM90 zijn eerste elektrische monovolume die de technische basis deelt met de Zeekr 009 van het zustermerk uit de Geely-groep.

Dit strak gelijnde voertuig in de stijl van de recente EX30, is 5,21 meter lang en biedt plaats aan zes personen, verdeeld over drie zetelrijen en die achteraan in de wagen geraken via ruime schuifdeuren. Een hoogstaand rijcomfort wordt verzekerd door een luchtvering en een functie voor noice cancelling.

600 km rijden

Voor de aandrijving combineert de Volvo EM90 een 272 sterke elektromotor met een batterijpakket van 116 kWh. Dat zou een rijbereik van 738 kilometer opleveren. Weliswaar volgens de soepele Chinese CLTC-norm, maar in realiteit moet je zeker 600 kilometer kunnen afleggen tussen twee laadbeurten. Ook de prestaties van deze ruim 2,5 ton zware elektrische monovolume, lijken meer dan behoorlijk met een spurt van 0 naar 100 km/u in 8,3 seconden.

De Volvo EM90 kan nu al besteld worden op de Chinese markt, maar het is nog onduidelijk of en wanneer de elektrische monovolume in Europa geraakt.