Volvo kiest voor duurzaam en efficiënt vervoer dankzij treintransporten van geassembleerde wagens van de fabriek in Gent naar China, Italië en Oostenrijk.

Volvo Cars voert vanuit North Sea Port verschillende malen per week treintransporten met wagens uit naar China, Italië en Oostenrijk. De eerste trein met 190 XC60's uit China kwam vorige week aan in het Kluizendok en vertrok met 180 XC90's, V90's en V60's terug naar de Chinese havenstad Xi'an. De nieuwe treinverbinding vanuit Gent kadert in de strategie van Volvo Cars om niet alleen op het vlak van productie, maar ook op het vlak van logistiek sneller, duurzamer en kostenefficiënter te opereren. Door een deel van de wagens per trein uit te voeren in plaats van per boot of vrachtwagen, daalt de impact op het milieu en geraken de wagens ook sneller op hun eindbestemming.

"We willen onze wagens inderdaad zo snel mogelijk bij de eindklant brengen. Door deze nieuwe treinverbinding vlakbij de site van Volvo Car Gent kunnen we de doorlooptijd voor onze klanten voortaan met de helft verminderen. Dit bewijst dat wij ons als bedrijf voortdurend inspannen om onze bevoorradingsketen zo efficiënt en duurzaam mogelijk te organiseren", zegt Stefan Fesser, CEO van Volvo Car Gent.

Spooroperator Lineas staat in voor het beheer van de treinexporten vanuit North Sea Port naar China en Italië. De treinen naar Italië worden geladen op de terminal van DFDS aan het Mercatordok. De China-trein komt aan en vertrekt op het Kluizendok. Dankzij deze modal shift naar het spoor haalt Volvo Cars jaarlijks ongeveer 5.000 vrachtwagens van de weg, waar neerkomt op zo'n 150 trucks minder op weekbasis. Momenteel voert Volvo vanuit North Sea Port in Gent vier keer per week en vanuit de haven van Zeebrugge twee keer per week wagens uit per trein.(Belga)