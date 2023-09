Volvo bant alle diesels  

Het Zweeds-Chinese automerk stopt met de productie van dieselwagens en wil tegen 2030 nog enkel volledig elektrische modellen aanbieden.

De energietransitie in Europa betekent het einde van de verbrandingsmotor in onze contreien, waarbij in een eerste fase de dieselmotor al werd uitgerangeerd omwille van ‘te vervuilend’. Al is dat relatief omdat de recentste zelfontbranders die aan de Euro 6-norm voldoen zeer schoon en efficiënt functioneren en daarom nog altijd een valabel alternatief vormen in de overgang naar elektrisch rijden. Intussen is het aanbod aan dieselmodellen wel al veel schaarser en door verschillende merken al uit het gamma geschrapt.

Voortrekkersrol

Nu kondigde Volvo aan de dieselproductie na dit jaar wereldwijd stop te zetten. De allerlaatste exemplaren zullen begin 2024 worden geleverd en dan is het dieselhoofdstuk bij het Zweeds-Chinese merk finaal afgesloten. Volvo gaf in 2017 al aan dat het met de ontwikkeling van dieselmotoren zou stoppen en volop ging inzetten op de elektrificatie. De bedoeling is om tegen 2030 nog enkel elektrische modellen aan te bieden.

Dat scenario lijkt in West-Europa en Noord-Amerika best haalbaar. Maar de vraag blijft of de rest van de wereld de overgang naar elektrisch rijden kan of wil volgen. Bijvoorbeeld omwille van belemmeringen zoals de dure aankoop van een elektrische auto of een nog ontoereikende laadinfrastructuur. In ieder geval neemt Volvo zijn voortrekkersrol in de elektrificatie zeer ernstig. Nu is het ook afwachten of de andere merken dit voorbeeld snel volgen.