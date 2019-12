In een voormalige schuilkelder van de Volkswagenfabriek in Wolfsburg wordt een tentoonstelling gehouden over dwangarbeid in de Volkswagenfabriek onder de nazi-dictatuur. Dit is een interessante eindejaarstrip idee voor geschiedenisliefhebbers en autoliefhebbers in het bijzonder.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkten ongeveer 20.000 dwangarbeiders in de voormalige Volkswagenfabriek. Vandaag is de Volkswagen Groep, met ongeveer 660.000 medewerkers op meer dan 120 locaties, een toonbeeld van tolerantie. Het gaat om een initiatief van Volkswagen zelf, dat al in 1986 als één van de eerste bedrijven in Duitsland over deze donkere periode uit de geschiedenis van het land communiceert.

VW ziet het als een plicht dat ook aan de toekomstige generaties dit stuk geschiedenis blijven kennen. In 1999 heeft het merk het 'Herinneringsplein' in de fabriek ingehuldigd in aanwezigheid van voormalige dwangarbeiders. Vandaag, op de 20ste verjaardag van deze inhuldiging, herinnert Volkswagen ons eraan dat de permanente tentoonstelling voor iedereen toegankelijk blijft en dat het meer dan ooit noodzakelijk is om ons verleden te begrijpen, zodat de jongere generatie niet dezelfde fouten zal maken.

Volkswagen wil via deze weg eveneens een kritische stem laten horen tegen de verrechtsing en de opkomst van het populisme in het Europa van vandaag. Pakkende foto's, historische documenten en getuigenissen van voormalige dwangarbeiders die nog in leven zijn, maken deze tentoonstelling tot een must voor iedereen die meer wil weten over de Duitse auto-industrie.(Belga)