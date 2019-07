Volkswagen heeft een nieuwe handgeschakelde versnellingsbak ontwikkeld: de zogeheten MQ281 werkt bijzonder efficiënt en bespaart tot 5 gram CO2 per kilometer, afhankelijk van de motor-transmissiecombinatie.

Deze MQ281 debuteert in de nieuwe Passat en wordt vervolgens geïntroduceerd in nagenoeg alle voertuigklassen van de Volkswagen-groep, want handgeschakelde versnellingsbakken spelen nog steeds een aanzienlijke rol op de transmissiemarkt vanwege hun grote verspreiding wereldwijd. De trend naar voertuigen uit het SUV-segment met grotere wieldiameters stelt echter hoge eisen aan de overbrenging. En daaraan voldoet de MQ281 met een koppelbereik van 200 tot 340 Nm.

De nieuwe MQ281 is gebaseerd op een concept met 2,5 aandrijfassen en wordt gekenmerkt door een maximale spreidingsfactor van 7,89. Dit zorgt enerzijds voor goede prestaties bij het vertrekken - ook bij zware voertuigen met grote wielen - en bevordert anderzijds de zogeheten downspeeding, het (brandstofbesparende) rijden in hoge versnellingen bij lage toerentallen.

Bij de ontwikkeling van de versnellingsbak stond vooral de verbetering van de efficiëntie centraal. Een volledig nieuw smeersysteem verzekert een gelijkmatige en optimale smering van de tandwielen en lagers en vergt nog maar 1,5 liter Lifetime-olie. Om de wrijving nog meer te beperken werd een op de versnellingsbak afgestemd lagerconcept ontwikkeld met lichter lopende lagers met contactarme dichtingen. Ook de keuze en de verdeling van materialen voor de versnellingsbakbehuizing werden geoptimaliseerd en zorgt zo voor een beter rijcomfort door minder hoor- en voelbare trillingen in het voertuig. Zoals tal van transmissies van Volkswagen wordt ook de MQ281 intern geproduceerd. De serieproductie vindt plaats in de fabrieken in Barcelona (Spanje) en Cordoba (Argentinië).(Belga)