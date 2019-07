Volkswagen zet met Ford-alliantie BMW en Mercedes voor schut

De kogel is door de kerk: Volkswagen en Ford bevestigen nu ook officieel dat zij nauwer gaan samenwerken bij de ontwikkeling en productie van autonoom rijdende en elektrisch aangedreven auto's. Op die manier versterkt Volkswagen zijn koppositie in de internationale automobielwereld en maakt Ford in één klap zijn achterstand goed inzake elektromobiliteit. Voor onder andere BMW en Mercedes is de nieuwe alliantie slecht nieuws.

Eerste elektrisch aangedreven concept car van Volkswagen op Autosalon van Parijs 2016.

De feiten op een rijtje. Begin november vorig jaar onthulde Knack.be dat Volkswagen en Ford geheime gesprekken voerden over een mogelijke samenwerking. Een officiële bevestiging of ontkenning kwam er niet maar op de vergadering van de raad van commissarissen van de Volkswagen Group van 16 november stond het punt wel op de agenda, als onderdeel van het investeringsplan voor de komende tien jaar.

