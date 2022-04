Met als doelstelling meer winst te maken wil de Volkswagen Groep zich de volgende jaren meer focussen op de duurdere premium modellen. Dit gaat ten koste van de goedkopere auto's met verbrandingsmotoren voor het doorsneepubliek. Wordt autorijden binnenkort een privilege van de rijken?

Je ziet het meer en meer de laatste tijd: goedkope basismodellen worden uit de catalogus van de automerken geschrapt. Als motivatie wordt aangegeven dat het moeilijke tijden zijn en dat de winstmarges op de goedkoopste modellen te gering zijn en op het resultaat van het bedrijf drukken.

Dat ligt in lijn met de verklaringen van Arno Antlitz, de financieel directeur van de Volkswagen Groep, die in een interview met de Financial Times zei "dat het autoconcern de komende jaren van plan is tot 60% van zijn modellen met verbrandingsmotor te schrappen om zich te concentreren op de premium modellen die meer winst opleveren."

Herpositionering

Ook Volkswagen wil dus meer duurdere en winstgevendere modellen gaan produceren. In de praktijk zijn dat dus de topversies met een elektrische aandrijving. En dus zijn de betaalbare modellen met een verbrandingsmotor stilaan ten dode opgeschreven. Nu vind je nog heel wat wagens op benzine of diesel op de markt voor een budget van minder dan 15.000 euro. Maar dat zal niet lang meer duren, aangezien de merken een na een hun goedkope instapmodellen schrappen omwille van een herpositionering van hun gamma naar boven toe.

In de nabije toekomst zal de verplichte elektrificatie van het wagenpark deze tendens nog versnellen en de prijs van de personenwagens nog verder opdrijven. Voor een bescheiden elektrische wagen moet je toch al gauw 30.000 euro of meer neertellen. En dat zal de doorsneeconsument voor problemen stellen, zodat individuele mobiliteit met een eigen voertuig stilaan tot een luxegoed dreigt uit te groeien. "Mijn auto, mijn vrijheid" lijkt een slogan uit een ver verleden te worden.

