Volkswagen wil betaalbare elektrische wagens aanbieden

In 2020 brengt Volkswagen de eerste modellen van zijn nieuwe elektrische ID.-familie op de markt: eerst de compacte ID., kort daarna de ID.-SUV. Dit zijn twee voertuigen met een nuluitstoot en een rijbereik dat vergelijkbaar is met dat van moderne benzinevoertuigen. Thomas Ulbrich, verantwoordelijk voor e-Mobility, zegt hierover: "Al in 2020 willen we ca. 150.000 elektrische auto's verkopen, waaronder 100.000 ID.'s en ID. SUV's. De snellere omschakeling naar elektrische mobiliteit helpt ons bovendien om de bijzonder strenge Europese, Chinese en Amerikaanse doelstellingen op het vlak van CO2-uitstoot te realiseren."

Tegen 2025 zouden dan ruim een miljoen ID.-voertuigen per jaar moeten worden verkocht. Volkswagen heeft zichzelf immers tot doel gesteld de elektrische auto voor zo veel mogelijk mensen aantrekkelijk te maken en op die manier de doorbraak van de e-mobiliteit in te leiden. De technologische ruggengraat van de ID.-familie is een nieuw ontwikkeld en modulair voertuigplatform voor elektrische auto's, kortweg MEB. Dat doet niet alleen dienst als technische matrix voor alle modellen uit de ID.-familie van Volkswagen zelf, maar ook voor heel wat elektrische auto's van de andere concernmerken: Audi, Seat, Skoda en Volkswagen Bedrijfsvoertuigen.

Het MEB-platform heeft twee opvallende kenmerken die hem onderscheiden van de rest. Om te beginnen is het geen platform voor voertuigen met verbrandingsmotor dat achteraf werd aangepast voor elektrische auto's. MEB werd van meet af aan uitsluitend ontwikkeld voor zuiver elektrische auto's. Bovendien zullen alle ID.-modellen snel kunnen worden opgeladen. Daarnaast kunnen het autoconcept en het design flexibel worden vormgegeven, gaande van compacte auto's over SUV's tot bestelwagens.(Belga)